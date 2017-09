Despre cât de importantă este educaţia pentru dezvoltarea creierului copilului a explicat într-o emisiune televizată prof. dr. Vlad Ciurea, medic primar neurochirurg, citat de AMPress.

„Este bine să scriem, pentru că am scris, am văzut, am gândit, am modificat şi am memorat. Iar cuvântul pe care l-am scris s-a dus în creier şi s-a făcut o amprentă scrisă. Memoria scrisă este mai mare decât cea vizuală. Scrisul dezvoltă foarte mult centrii. O să spuneţi: e mai bine scrisul pe calculator sau scrisul de mână? Eu zic că acela de mână. Nimeni nu contestă valoarea extraordinară a calculatorului, nu uitaţi însă să scrieţi! Copilul trebuie să înveţe să scrie, după aia să facă pasul spre calculator, nu invers, pentru că nu va mai putea.”, a precizat Vlad Ciurea, potivit stiri.tvr.ro

Medicul a explicat de ce este bine ca de fapt cei mici să înveţe să scrie şi să citească înainte să înceapă şcoala: “Creieraşul copilului este extrem de dezvoltat şi de permisiv. Lucrurile trebuie date foarte încet, cu linguriţa, nu să îl obosim. Ce îi place cel mai mult să se joace, hai să îi dăm ceva să se joace cu literele, cu beţigaşele, nu să fie apăsat. Şi, treptat, să ajungă la cuvinte. Formând cuvinte, să poată citi. Când ajunge pe la 5 ani, el trebuie să ştie să citească”.