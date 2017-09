Numărul total al medicilor și medicilor rezidenți cu specialitatea oncologie în România este de 495, potrivit datelor deținute de Ministerul Sănătății pentru anul 2016, transmise la solicitarea AGERPRES.

Dintre cei 276 de medici rezidenți înregistrați la nivelul întregii țări, cei mai mulți lucrau în unități medicale din Iași – 25, Craiova – 18 și Cluj Napoca – 9. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, Cezar Irimia, susține că numărul medicilor oncologi raportat la numărul de pacienți diagnosticați cu cancer este foarte mic. „Conform studiului IMAS din 2015, în România sunt peste 850.000 de pacienți cu cancer. Conform datelor de la Casa Națională, în fiecare an sunt cam 115.000 în tratament efectiv din cei 850.000 de pacienți. În fiecare an, în România, sunt diagnosticate 78.000 de noi cazuri, dintre care 48.000 pierd lupta cu boala. Deci, 130 de pacienți mor zilnic în România de patologia oncologică din varii motive. Unii descoperă boala prea târziu, unii n-au acces la investigații și tratamente. Mulți dintre cei 130 ar fi putut fi salvați sau, mă rog, li s-ar fi putut prelungi viața, dar, neavând acces la tratamente și investigații, ei mor fără nicio șansă”, a declarat Cezar Irimia pentru AGERPRES. Acesta susține că, din datele pe care le are, numărul medicilor oncologi la nivelul întregii țări este de 300, plus 50 de medici radioterapeuți cu competențe în oncologie. „Nu știu ce date au trimis cei de la Ministerul Sănătății, dar de la președintele Comisiei de cancer din minister știu că există aproximativ 300 de medici oncologi în România, la care se adaugă în jur de 50 de doctori radioterapeuți cu competențe în oncologie. Insuficienți medici, ținând cont de numărul mare de bolnavi. (…) Chiar dacă îi luăm și pe cei din privat, este clar că totalul medicilor este insuficient”, a mai spus Irimia. Potrivit datelor deținute de Ministerul Sănătății, în Capitală erau înregistrați anul trecut 50 de medici oncologi. În țară, cei mai mulți medici oncologi sunt în județul Cluj — 89. Dintre aceștia, doar la Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” sunt 72, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca – 12, iar la Spitalul Municipal Dej – 2.

Iată şi alte date statistice din ţară:

La Iași sunt 33 de medici oncologi, cei mai mulți, 31, fiind la Institutul Regional de Oncologie. În județul Dolj sunt 24 de medici oncologi.

În județul Călărași este un singur medic oncolog și acesta lucrează la Spitalul Județean de Urgență Călărași și este rezident.

În Prahova sunt doar 8 medici oncologi. Dintre aceștia, 6 sunt la Spitalul Municipal Ploiești și câte unul la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și la Spitalul Municipal Câmpina. La Satu Mare sunt 9, la Sibiu – 7, în Suceava – 6, iar în Teleorman – 8.

Potrivit Institutului Național de Statistică, numărul medicilor și medicilor rezidenți în specialitatea oncologie medicală, în anul 2016, a fost de 648, din care 279 rezidenți. Dintre aceștia, 512 medici oncologi lucrau în rețeaua publică, 279 dintre ei fiind rezidenți. În rețeaua privată erau înregistrați 136 de medici și niciun rezident.