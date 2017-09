Bogdan Chitic

Unul dintre cluburile ploieştene de baschet cu evoluţii constante pe parcursul sezonului 2016-2017 a fost ABC T-Pack, care a lăsat o impresie bună atât pe segmentul juvenil, cât şi pe tabloul Campionatului Naţional „sub 16 ani”. Dacă micuţii baschetbalişti antrenaţi de Flavius Tace au încheiat stagiunea cu nouă victorii din tot atâtea partide, la Mangalia, pe tabloul grupei albastre din cadrul Ligii Naţionale de minibaschet, juniorii antrenaţi de Vasile Tace au fost la un pas de calificarea la turneul de baraj, aşadar între cele mai bune 10 echipe din ţară, pe categoria lor de vârstă.

În noua ediţie, ABC T-Pack Ploieşti va miza, în premieră, pe două formaţii de juniori, una de „U14”, debutantă la acest nivel şi formată preponderent din jucători care nu au avut şansa debutului într-o competiţie oficială, până acum, şi cealaltă de „U18”, care a „ars” toate etapele, în aproape aceeaşi formulă, începând de la nivelul de baby-baschet şi până în prezent.

„Ne-am antrenat toată vara, fără pauză, cu toate grupele clubului. La sfârşitul lunii august am fost în cantonament la Sinaia, unul de 8 zile, în care am pus la punct condiţia fizică a jucătorilor. Desigur, rezultatele acestui stagiu de pregătire se vor vedea mai târziu, însă pot afirma că primul obstacol din noul sezon a fost trecut cu brio. Vom avea, aşadar, două echipe în Campionatul Naţional, o premieră pentru clubul nostru, şi obiectivul este să terminăm aceste campionate cu şi mai multă experienţă acumulată şi un plus pe terenul de joc. Dacă la „U18 “vorbim deja despre al nouălea campionat oficial, incluzându-le, desigur, pe cele de baby şi minibaschet, la „U13” şi „U16”, la „U14” avem parte de un debut al tuturor sportivilor într-o astfel de competiţie. Nu vom da, aşadar, nici de această dată, un pronostic vizavi de locul pe care îl vom ocupa la final, deoarece nu vizăm aceste lucruri, scopul nostru fiind cu totul altul în condiţiile în care nu depindem de rezultate”, ne-a declarat Flavius Tace, preşedintele ABC T-Pack Ploieşti.

Au urmărit evoluţiile tricolorilor la Eurobasket

Fost jucător de primă divizie, la CSU Cuadripol Braşov, în perioada 2009-2011, Flavius Tace a ţinut să facă şi o scurtă radiografie a baschetului românesc, cu prilejul găzduirii Campionatului European, competiţie pe care preşedintele T-Pack a urmărit-o de la faţa locului, din „Polivalenta” clujeană, alături de Vlad Dogaru şi Vladimir Biasutti.

„Văzând nivelul baschetbalistic al altor ţări, nu îmi rămâne decât să sper că vom putea, într-o bună zi, să ne batem din nou de la egal la egal cu echipele puternice ale Europei. Talent s-a dovedit că avem, însă ne lipsesc multe lucruri de bază în ceea ce priveşte sportul cu mingea la coş. Evoluţia acestuia este în continuare una spectaculoasă, iar, din păcate, se pare că noi nu am ţinut pasul cu ea. Tinerele talente care vin din urmă ne dau, însă, speranţe ca vom putea, în viitor, să revenim în elita baschetului internaţional”, a concluzionat preşedintele T-Pack.