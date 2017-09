„Orice denunţător face o mare greşeală: uită că declaraţiile rămân”, a declarat Liviu Dragnea marţi seara la România TV, în contextul unei discuţii despre audierea lui Victor Ponta la DNA în dosarul transferării lacului Belina de la Apele Romane la Consiliul Judeţean Teleorman. Lacul este în administrarea firmei Tel Drum.

„Am înţeles ce misiune a avut dl Ponta: să ridice mâna ca să poată să fie chemat să spună nişte lucruri”, a mai spus Dragnea.

„Nu am niciun fel de tresărire, nu sunt acţionar al acelei societăţi (Tel Drum – n.red.)”, a mai spus Liviu Dragnea.

„Eu nu ştiu dacă am dosar deschis pe numele meu. Poate se deschide în noaptea asta, după interviul ăsta. Nu ştiu dacă e dosar deschis cu porcii, cine ştie ce-or fi spus porcii ăia”, a mai spus Dragnea.

„N-am spus că Ponta a fost ticălos. Îi doresc numai sănătate. Înţeleg că mâine e ziua lui (n.n.-ieri), la mulţi ani. Îi doresc tot ce îmi doreşte şi el mie. Eu am fost la pescuit peste tot, şi în Giurgiu, şi în Teleorman, şi în Bihor. Asta înseamnă că toate bălţile sunt ale mele?”, a mai spus Dragnea la România TV.