Am aflat, cu profundă durere în suflet, de trecerea în lumea cea veşnică a reputatului om politic, de cultură şi artă, membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Epigramiştilor din România, MIRCEA IONESCU-QUINTUS, Preşedintele Consiliului Cetăţenilor de Onoare al Municipiul Ploieşti.

Om de incontestabilă ţinută intelectuală şi profesională, a servit în importantele funcţii îndeplinite, în primul rând, timp de peste şapte decenii, interesele majore ale municipiului Ploieşti şi judeţului Prahova, promovarea valorilor perene ale culturii şi artei româneşti în dialogul cultural internaţional.

Am avut fericitul prilej de a colabora cu domnia sa mai bine de o jumătate de veac în realizarea a numeroase şi prestigioase manifestări cultural-artistice în cadrul Zilelor Culturii “Tezaur Prahovean” (1970-1996), Luna cărţii la sate (1965-1989), Festivalul cultural-artistic “Când castanii înfloresc” (1971-1990), s.a.

A fost unul dintre cei mai activi colaboratori şi sprijinitori ai Teatrului de Estradă din Ploieşti – înfiinţat în 1957, semnând împreună cu eminentul compozitor, dirijor şi profesor Nelu Danielescu, textele la zeci de cântece de muzică uşoară, devenite şlagăre în viaţa noastră cultural-artistică. A participat la renumite manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice organizate de către Muzeul Memorial “Paul Constantinescu”, dedicate ilustrilor muzicieni: Ioan Cr. Danielescu, Nelu Danielescu, Dinu Stelian, Marin Constantin etc.

Volumele sale de versuri, proză şi epigrame s-au bucurat de reale succese în viaţa publică a judeţului şi a ţării, fapt pentru care a fost distins cu importante premii, inclusiv cu Marele Premiu “Nichita Stănescu”.

Amintirea sa luminoasă va rămâne veşnic în inimile noastre.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Prof. dr. Al. I. Bădulescu,

Secretarul Consiliului Cetăţenilor de Onoare al Municipiului Ploieşti