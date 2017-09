Bogdan Chitic

La un an distanţă de la retragerea din Liga Naţională, cauzată de blocajul financiar de la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti – survenit după promovarea echipei în primul eşalon – baschetbaliştii de la CSM au început pregătirile pentru noul sezon de Liga I.

Sub privirile noului director general al clubului, Silviu Crângaşu, ale coordonatorului secţiei de baschet, Dacian Vanc, şi ale antrenorului-jucător Cătălin Burlacu, ploieştenii s-au pregătit, miercuri seară, în Sala Sporturilor „Olimpia”, însă nu în formulă completă. De la antrenamentul grupei „U20” a CSM Ploieşti, antrenată în ultimii doi ani de Robert Munteanu, care va furniza „grosul” lotului pentru formaţia de seniori, au lipsit piesele „cu greutate”, Levente Szijarto, Adrian Tudor şi româno-spaniolul Angel Santana, precum şi ploieşteanul Vlad Dogaru şi Mihai Gavrilă, baschetbalişti care au pus umărul la promovarea grupării municipalităţii în Liga Naţională, în urmă cu un an.

Astfel, în noul sezon, în care CSM Ploieşti – cel puţin prin prisma numelor aliniate mai sus, care vor deveni obiectul unor transferuri oficiale, cât de curând, îşi va propune, în mod cert, promovarea în prima divizie, formaţia municipalităţii se va baza pe un nucleu „de naţională”, care nu mai are nevoie de nicio prezentare în baschetul românesc, alături de care vor veni câteva dintre vârfurile generaţiei 1999, ce au confirmat, în ultimii ani, în Campionatele Naţionale de juniori „U16” şi,

respectiv, „U18”.