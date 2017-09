Cinema City Ploiești Shopping City

Orele: 14.50, 17.00, 19.20, 21.50

Regia: Steven Quale

Cu: Sylvia Hoeks, J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner

Genul filmului: Acţiune

“Renegaţii” prezintă povestea unei echipe de pușcași marini americani în misiune într-o Europă destrămată de război și care descoperă o comoară pe fundul unui lac, despre care se spune că ar valora milioane de dolari. Pentru a-i ajuta pe localnici, soldații decid să nesocotească ordinele și orchestrează un jaf pentru a sustrage aurul ca să-l returneze proprietarilor de drept. Dar, printr-o întorsătură nefastă a sorții, sunt detectați de inamic, așa că acum nu mai au decât 10 ore pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Protagoniștii filmului sunt J.K. Simmons (“Whiplash”) și Sullivan Stapleton (“300: Rise of An Empire”), regia îi aparține lui Steven Quale (“Final Destination 5” și “Into the Storm”), iar scenariul, după o poveste originală, e scris de Richard Wenk și Luc Besson (“Taken” și “Lucy”).