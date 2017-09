N. D.

Conducerea Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti a anunţat că sărbătoreşte, în cadrul stagiunii de concerte 2017-2018, 65 de ani de tradiţie în promovarea şi susţinerea valorilor culturale.

Astfel, pe toată durata stagiunii aniversare vor avea loc evenimente înglobate în Festivalul „Zilele Filarmonicii 65”, cu programe diverse pentru toate categoriile de public, cu menţiunea că, din acest an, este singura instituţie de acest gen din ţară care are în componenţă şi un compartiment de jazz. Totodată, pentru prima dată, stagiunea se desfășoară sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii și Identității Naționale și sub egida Districtului Rotary 2241 România – Moldova, dar și a Ambasadelor Argentinei, Rusiei, Coreei de Sud, Italiei, Germaniei şi Republicii Elene la București.

Evenimentele care vor avea loc se vor desfăşura atât în sala de concerte a filarmonicii, cât şi în aer liber şi în diverse spaţii neconvenţionale, scopul fiind promovarea culturii naţionale. Ca şi la stagiunile precedente, nu vor lipsi parteneriatele cu alte instituţii de cultură atât din judeţ, cât şi din ţară sau străinătate. Astfel, anul acesta, filarmonica va organiza la Ploieşti, împreună cu Asociaţia „Le Parnasse” – Franţa, Concursurile internaţionale de vioară şi pian

„Vatelot-Rampal” şi respectiv „Steinway & Sons”, evenimente unice în România şi Europa de Est. De menţionat că, deschiderea stagiunii cu numărul 65 va fi marcată de concertul care va fi organizat pe data de 14 septembrie, în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”- cea mai importantă manifestare culturală ce se desfăşoară în România. Astfel, concertul de la Ploieşti îi va avea ca solişti pe câştigătorii premiilor întâi la Concursul „George Enescu” ediţia 2014, secţiunile vioară, pian şi violoncel, iar programul va fi în întregime românesc, cu lucrări din creaţia lui George Enescu şi Paul Constantinescu. Conducerea instituţiei a mai anunţat că, anul acesta, pe 16 decembrie – data la care în urmă cu 65 de ani a avut loc primul concert al filarmonicii – Sala Coloanelor din Palatul Culturii din Ploieşti va găzdui cel mai important eveniment al stagiunii aniversare. Va fi vorba despre „Balul Filarmonicii”, în cadrul căruia vor fi prezente orchestrele de muzică simfonică, populară şi de jazz pentru un eveniment complex, la care vor participa toate personalităţile artistice care, de-a lungul timpului, au consolidat prestigiul Filarmonicii „Paul Constantinescu”, sponsorii şi partenerii instituţiei.