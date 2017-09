Actorii Ethan Hawke şi Joaquin Phoenix sunt invitaţi de onoare la American Independent Film Festival ce se desfăşoară la CinemaPRO. Festivalul a început ieri, iar programul complet este disponibil pe filmedefestival.ro. Actorul Joaquin Phoenix („You Were Never Really Here”/”Gladiatorul”/”Walk the Line”/ „Her”) se află în România pentru filmările producţiei internaţionale „The Sisters Brothers”, în regia lui Jacques Audiard. Cu ocazia prezenţei lor la Bucureşti, American Independent Film Festival organizează, astăzi, o serie de proiecţii speciale. De la ora 19.00, la Cinema PRO va fi proiectat filmul „The Little Hours”, regia Jeff Baena (2017) şi de la 20:45, iar la ora 21:00, la CinemaPRO, este programat filmul lui Spike Jonze, „Her”, cu Joaquin Phoenix în rol principal. În funcţie de ora la care se vor încheia astăzi filmările de la The Sisters Brothers, Joaquin Phoenix este așteptat pentru a saluta publicul. Festivalul prezintă şi o secţiune Focus Ethan Hawke, în cadrul căreia, actorul prezent la Bucureşti va prezenta filmele „Born to Be Blue” (19 septembrie, ora 21.00, Cinema PRO) şi „Boyhood” (20 septembrie, ora 19.15, Cinema PRO) şi va susţine un Q&A la finalul proiecţiei „Before the Devil Knows You’re Dead” (21 septembrie, ora 19.00, Cinema PRO), în închiderea festivalului. Originar din Puerto Rico, Joaquin Phoenix și-a început cariera de actor împreună cu fratele său, la fel de celebru, River Phoenix, și sora sa, Summer Phoenix. A primit numeroase premii pentru interpretare și peste 100 de nominalizări dintre care trei la Premiile Oscar şi nominalizări la Globurile de Aur și la Premiile BAFTA, pentru rolurile din „Gladiatorul” (2000), „Walk the Line” (2005) și „The Master” (2012). În 2017 a primit premiul pentru Cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes pentru interpretarea din „You Were Never Really Here” regizat de Lynne Ramsay.