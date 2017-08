Satelitul Astrei joacă în această după-amiază, de la orele 17,00, pe stadionul cu acelaşi nume din cartierul „9 Mai”, împotriva celor de la Atletic Bradu, într-un meci contând pentru runda a doua din seria a III-a a Ligii a III-a.

După eşecul la limită, din prima etapă (1-0 la Saelele), elevii lui Marius Măldărăşanu au o misiune dificilă, Atletic Bradu fiind una dintre echipele puternice ale seriei, dovadă şi succesul din prima etapă, când a trecut fără drept de apel, 3-0, de „satelitul” celor de la Mioveni. În plus, sunt şanse mici ca, şi de această dată, „satelitul” să primească întăriri de la prima echipă, motivul fiind acela că formaţia „mare” se află în cantonament la Braşov şi are programat astăzi un amical cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, la Poalele Tâmpei. Mai mult, din cauza unor probleme de efectiv pe care Edward Iordănescu le are, atacantul Mark Khalil şi portarul Narcis Nedelcu s-au pregătit săptămâna aceasta cu divizionara A, şi au şanse mici să fie prezenţi la acest joc, în timp ce, un alt titular al primei etape – internaţionalul de juniori Radu Chiriac – este în Suedia, unde participă la un turneu amical alături de generaţia „2000” a Naţionalei, iar Sebastian Culda are şanse mici să fie transferat de la Unirea Alba Iulia, până la ora meciului.

Chiar şi aşa, antrenorul Marius Măldărăşanu are speranţe la un rezultat bun, tânăra echipă a Astrei dovedind o creştere în exprimare.