Ministerul Mediului va convoca o nouă întâlnire cu reprezentanții societăților de profil pe 20 septembrie

V. Stoica

Reprezentanții Ministerului Mediului, condus de ploieșteanca Grațiela Gavrilescu, au atenționat conducerile rafinăriilor din zona municipiului-reședință de județ asupra emisiilor industriale care afectează populația, fiind vorba în special despre produse care generează disconfort olfactiv accentuat.

În această lună, ministerul de resort va organiza o serie de întâlniri cu reprezentanții rafinăriilor din zona municipiului Ploiești, având în vedere sesizările venite din partea locuitorilor orașului. O primă întrunire a avut loc la finalul săptămânii trecute, o alta fiind programată pe data de 20 septembrie.

De-a lungul timpului, municipiul Ploiești, cunoscut drept “orașul găzarilor”, a fost pe lista neagră a poluării produse de agenții economici aflați în apropierea orașului. Deși condițiile s-au schimbat din anii 1990 și până în prezent, reminiscențe ale emisiilor poluante se regăsesc încă în atmosferă, prin benzen, toluen, dioxid de sulf, probleme mari venind acum și din cauza traficului și a pulberilor în suspensie care pot produce afecțiuni ale sistemului respirator în rândul locuitorilor.

Reminiscențe ale poluării de care au avut parte ploieștenii, zeci de ani, dificultățile cu care se confruntă populația orașului din punctul de vedere al mirosurilor de nesuportat au fost subiectul unei întâlniri care a avut loc săptămâna trecută la Ministerul Mediului, condus de viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu. Potrivit informațiilor date publicității de reprezentanții ministerului, la această întrunire au fost prezenți reprezentanții Petrotel Lukoil, Rompetrol Rafinare, Rafinăria Astra Română, OMV Petrom, ai KMGI, președintele ANPM – Viorel Toma, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu – Bogdan Trif, directorul executiv al APM Prahova – Florin Diaconu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie – Elena Mateescu, specialiști din Ministerul Mediului.

De anul viitor, rafinăriile vor fi obligate să monitorizeze inclusiv mirosurile emanate în urma proceselor de producție, să își cumpere, pe cheltuiala lor, stații de monitorizare și să comunice, atât instituțiilor de mediu, cât și populației, eventualele emisii “accidentale”, dar și să încheie contracte cu Administrația Națională de Meteorologie pentru a cunoaște din timp circulația curenților de aer pentru a nu afecta comunitățile din apropierea lor.

Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, după întâlnirea cu reprezentanții rafinăriilor: “Așa cum am promis, cu prilejul întâlnirii de lucru pe care am avut-o, la Ploiești, pe 25 august, cu autoritățile județene și locale, pe teme de mediu și în special pe cea a calității aerului, am convocat, la sediul Ministerului, factorii de decizie din rafinării pentru a rezolva problemele identificate. Astfel, le-am propus celor prezenți o serie de măsuri realiste și eficiente, prin aplicarea cărora vom realiza ceea ce ne dorim cu toții: un aer mai curat și mai puțin disconfort pentru cetățeni.

În principiu, este vorba despre achiziționarea, pe cheltuiala rafinăriilor, a unor stații de monitorizare proprii, rezultatul măsurătorilor acestora fiind destinat atât transmiterii către Agenția de Protecție a Mediului, cât și, printr-un sistem agreat, cetățenilor, pentru ca aceștia să afle, în timp util, informațiile care îi interesează.

Dar cum nu monitorizarea este o problemă, pentru că Ploieștiul deja beneficiază de opt puncte de monitorizare din care două – mobile, le-am propus operatorilor să încheie un parteneriat cu Administrația Națională de Meteorologie, astfel încât agenții economici să cunoască prognozele cu până la 3 zile în avans, iar rafinăriile să își diminueze procesul tehnologic în conformitate cu presiunea tehnologică și circulația curenților de aer pentru a se putea realiza o dispersie care să nu creeze disconfort.

Dar acestea sunt doar niște prime măsuri, înaintea celor obligatorii, pe care rafinăriile le vor avea de întreprins, pentru a li se putea revizui autorizația de funcționare, conform directivelor europene specifice, din 2018. Pentru că, de la această dată, operatorii vor fi obligați să își colecteze fugitivele și să le dirijeze la coș și, de asemenea, să își monitorizeze mirosurile rezultate în urma procesului tehnologic. (…) Dincolo de aceste aspecte de ordin tehnic, le-am cerut să își schimbe și modul de comunicare, atât cu Ministerul și autoritățile locale de mediu și primării, cât și cu cetățenii și chiar comunicarea între dumnealor.

În timpul producției, apar și situații de avarie. Acestea trebuie asumate, transparent! Cetățenii au dreptul să afle ce se întâmplă, dacă sunt sau nu riscuri, de unde vin mirosurile, ce cauză au etc…. A da vina pe un alt operator nu este o soluție! (…) Cu toții suntem interesați de binele cetățenilor! Mulți dintre ei, la Ploiești, lucrează chiar în rafinării sau au membri ai familiei care lucrează ori au lucrat în domeniu și pot înțelege situații precum cele la care mă refer, cu condiția, însă, de a fi tratați cu respectul pe care îl merită și de a nu le fi ignorate semnalele de nemulțumire și îngrijorare pe care le transmit”.

Pe data de 20 septembrie, va avea loc o nouă întâlnire între reprezentanții rafinăriilor și cei ai Ministerului Mediului.