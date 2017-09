Bogdan Chitic

Liderul Seriei a III-a, a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploieşti, şi jucătorul Daniel Chiriţă (43 de ani) au ajuns la un acord pentru încetarea colaborării pe cale amiabilă.

Anunţul a fost făcut de „veteranul” ploieştenilor, pe pagina personală a unei reţele de socializare, în cursul zilei de ieri. „În viaţă e bine să ştii să te retragi atunci când nu eşti dorit. Am încheiat o perioadă superbă la echipa mea de suflet, Petrolul, şi aştept cu drag o revenire în postura de antrenor. Am tot dreptul să sper la asta, având în vedere tot ce am făcut la FC Petrolul Ploieşti. Le urez baftă <<lupilor>> în drumul către promovare”, a declarat Daniel Chiriţă.

Experimentatul fundaş central, care s-a aflat pe teren şi la câştigarea Cupei din 1995, alături de actualul antrenor al Petrolului, Octavian Grigore, a bifat ultima apariţie în tricoul galben-albastru în etapa inaugurală a campionatului, scor 3-1, în faţa Viitorului Domneşti, atunci când a fost înlocuit pe parcursul primei reprize, cu Jean Prunescu. Acesta este, de altfel, motivul principal al rupturii dintre cele două părţi, în condiţiile în care Daniel Chiriţă a fost unul dintre principalii artizani ai promovării „găzarilor” în Liga a III-a.