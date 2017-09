Bogdan Chitic

Marcel Marin

Învestit oficial la conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, la finalul săptămânii trecute, Silviu Crângaşu (57 ani) a susţinut, ieri, la ora prânzului, în incinta Sălii Sporturilor „Olimpia”, prima conferinţă în calitate de director al instituţiei. Fostul fotbalist al FC Petrolul, actualmente şi preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Prahova, a vorbit despre situaţia găsită la clubul municipalităţii şi a punctat câteva dintre planurile pe termen scurt şi mediu pe care le are la şefia CSM.

„Voi face tot ceea ce-mi stă în putinţă pentru a readuce sportul ploieştean acolo unde îi este locul. Acest lucru nu se poate realiza decât prin implicarea tuturor factorilor decizionali şi a colaboratorilor, sub toate aspectele. Am avut un prim contact, la numirea mea, cu colaboratorii actuali, cărora le-am transmis un mesaj clar despre ceea ce trebuie să realizăm împreună şi despre felul în care va trebui să demonstrăm că locul sportului ploieştean nu este acela în care se află în momentul de faţă”, a declarat Silviu Crângaşu.

15 secţii, 250 de copii legitimaţi

Clubul Sportiv Municipal deţine, în momentul de faţă, 15 secţii sportive, în cadrul cărora, la o primă numărătoare, sunt legitimaţi aproximativ 250 de copii şi juniori.

„În acest moment, se face o evidenţă, întrucât foarte mulţi copii sunt împrumutaţi pe la alte cluburi din ţară. Încă de săptămâna trecută, fiecare secţie se află în curs de evaluare, urmând să identifice sportivii legitimaţi, cei împrumutaţi, precum şi cei care au renunţat la activitatea sportivă. Sunt măsuri imediate pentru a ordona activitatea acestui club”, a continuat directorul CSM Ploieşti, care a oferit şi exemplul unui caz recent, menit să ridice destule semne de întrebare. „Înainte de a prelua această funcţie, din calitate de consilier al primarului, am asistat la un antrenament al unei grupe de copii, desfăşurat la Parcul Municipal Vest, cu doar trei sportivi”.

Baschetul şi handbalul, secţiile de performanţă

Planurile pe termen lung ale noului director, pentru redresarea situaţiei actuale a clubului, se leagă şi de „replierea” unor secţii de performanţă, care au funcţionat cu succes în ultimii ani, în vechile administraţii. Astfel, secţia de baschet va avea două echipe de seniori, de băieţi şi de fete, ambele înscrise în Liga I (divizia secundă), în vreme ce, în cazul handbalului, se va merge în continuare cu grupele de performanţă la nivelul juniorilor, conduse de Robert Comendant şi Gheorghe Puia, urmând ca, din sezonul competiţional 2018-2019, CSM Ploieşti să participe cu două formaţii de seniori în Divizia A.

Burlacu şi Szijarto fac echipă

Cel mai interesant proiect din agenda noului director al clubului îl reprezintă, fără îndoială, relansarea baschetului la nivel de seniori. După ce concitadina CSU Ploieşti a făcut deja primii paşi înspre stabilirea unui lot format numai din jucători prahoveni, care să evolueze în noul sezon al Ligii I, CSM Ploieşti vine cu un „pachet” ce conţine nume grele atât la nivelul conducerii secţiei de baschet, cât şi la cel al lotului de jucători.

„Astăzi (n.r. – ieri) vom rezolva şi ecuaţia echipei masculine de baschet seniori. Până în acest moment, vă pot spune că am semnat un contract valabil pentru sezonul viitor cu Cătălin Burlacu, cel care va ocupa şi postul de antrenor al formaţiei. De asemenea, suntem în discuţii avansate cu Levente Szijarto şi Dacian Vanc (n.r. – acesta din urmă fost coordonator al secţiei în sezonul 2015-2016), dar şi cu alţi jucători ce vor completa lotul pentru noul sezon”, a încheiat Silviu Crângaşu.