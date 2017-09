Bogdan Chitic

Micuţii baschetbalişti de la CS Sevlar au avut parte de o vară activă în ceea ce priveşte programul de pregătire. Întorşi de la Mangalia cu un loc 13 pe tabloul de baby-baschet, în cadrul ediţiei din acest an a Ligii Naţionale, desfăşurate la finalul lunii iunie, jucătorii ploieşteni au început imediat pregătirile pentru noul sezon competiţional, printr-un stagiu ce s-a întins pe o perioadă de aproximativ două luni, între 27 iunie şi 3 septembrie.

La finalul cantonamentului desfăşurat la Şcoala „Grigore Moisil”, toţi copiii legitimaţi în cadrul clubului care, de-a lungul verii, au avut surpriza de fi vizitaţi, la antrenamente, de fostul căpitan al primei reprezentative, Cătălin Burlacu, sau de antrenoarea federală Svetlana Drăguşin, fostă internaţională a României, au fost triaţi pe grupe valorice, aşa cum ne-a declarat preşedintele CS Sevlar, Sebastian Nicolov. „Iniţial, am demarat această acţiune cu un număr de 33 de copii din cadrul clubului, pentru ca, pe parcurs, să mai ajungă la noi alţi nouă jucători, de la alte organizaţii din oraş. Aşadar, la momentul la care am tras linie, cei 42 de jucători, de baby şi minibaschet, au fost împărţiţi în patru grupe, câte două pentru fiecare nivel de vârstă”.

În noul sezon competiţional 2017-2018, CS Sevlar Ploieşti se va baza, aşadar, pe două echipe de baby şi alte două de minibaschet, grupele de performanţă urmând să evolueze atât în Campionatul Municipal Bucureşti, cât şi în cel din Ploieşti, iar formaţiile secunde să ia startul întrecerii doar în oraşul nostru. Catedra tehnică a celor de la CS Sevlar este asigurată de antrenorii Florentin Creţu, Cosmin Blăgoi şi Ciorobea Iordănică.