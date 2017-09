România a ajuns în situația în care starea infrastructurii acționează ca o piedică pentru creșterea economică, în acest moment țara noastră fiind pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește percepția despre calitatea infrastructurii, se arată într-un comunicat al Consiliului Investitorilor Străini (FIC), remis, ieri, AGERPRES.

„Infrastructura de transport din România s-a dezvoltat foarte lent în ultimele decenii, din cauza unui cumul de factori precum: lipsa unei liste cu priorități, discontinuitatea deciziilor de politici publice și slaba coordonare în executarea proiectelor abordate. Datele statistice susțin această concluzie. România se apropie cu pași rapizi, dacă nu cumva a ajuns deja, în punctul în care actuala infrastructură va acționa ca o piedică pentru creșterea economică”, spun investitorii străini.

Potrivit acestora, pentru a atinge nivelul standardului de viață din țările vestice, România are nevoie de cel puțin două decenii de creștere economică puternică peste media europeană. Fără realizarea imediată a unor investiții solide în infrastructură, va fi imposibil de susținut actuala creștere economică pe termen mediu și lung.

Conform Raportului de Competitivitate Globală 2016-2017, România se află pe locul 88 din 139 de țări în ceea ce privește calitatea infrastructurii, coborând două poziții față de clasamentul din 2015-2016. De asemenea, Raportul de țară al României din 2017, elaborat de Comisia Europeană, evidențiază faptul că, în ultimul deceniu, România a înregistrat cea mai mare rată a investițiilor publice din UE și per ansamblu s-au înregistrat îmbunătățiri. În ciuda acestui aspect, România se situează în continuare pe ultimul loc în UE în ceea ce privește percepția despre calitatea infrastructurii. Potrivit FIC, autoritățile ar trebui să țină cont de trasarea unor obiective bine definite. În prezent, nu sunt clare prioritățile pentru următorii 3-5 ani, nici forma de finanțare și nici modul de implementare a proiectelor de infrastructură, atrag atenția investitorii străini.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) are nevoie de un cadru adecvat de guvernanță corporativă pentru a asigura un management de calitate. Totodată, această entitate ar trebui să intre sub incidența Legii nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă. În același timp, sunt importante clarificări cu privire la scopul și obiectivele CNIR, dar și desemnarea unității care se va ocupa de managementul proiectelor, mai ales că lipsa managementului profesionist și a expertizei au condus de multe ori la întârzierea proiectelor fără motive întemeiate.

„Extrem de importante și pertinente pentru proiectele de infrastructură sunt claritatea, ierarhizarea și schemele de finanțare, nu numai pentru facilitarea dezvoltării unei infrastructuri puternice, ci și pentru depășirea blocajelor existente în prezent, care determină întârzieri în desfășurarea proiectelor. Este necesar un efort comun interinstituțional pentru realizarea acestui lucru”, au mai arătat reprezentanții FIC.

Investitorii străini pun accent și pe accelerarea absorbției fondurilor UE, întrucât aceasta continuă să fie foarte lentă. Fără fondurile UE, va fi aproape imposibil ca proiecte mari de infrastructură să se dezvolte în România, menționează ei.