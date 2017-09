Potrivit unui comunicat de presă transmis, ieri, de Primăria Hunedoara, Castelul Corvinilor, cel mai important monument de arhitectură gotică din România, a fost vizitat de 265.331 de turişti, în primele opt luni din acest an.

Astfel, suma totală încasată de municipalitate din vânzarea biletelor a fost de peste un milion de euro.

În cursul anului trecut, un număr de 300.000 de turişti au trecut pragul Castelului Corvinilor, iar în 2015 numărul total de vizitatori a fost de 280.000.

Cel mai mare număr de turişti se înregistrează, în fiecare an, în august. Astfel, un număr de 73.849 de turişti români şi străini au vizitat Muzeul Castelul Corvinilor, iar încasările se ridică la suma de 1.623.257 lei.

Primarul oraşului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a declarat că, în perioada următoare, mai multe obiective ale castelului vor fi restaurate în cadrul unui proiect european.

”Numărul de turişti la castel creşte an de an, ceea ce nu poate decât să ne bucure. În acest an, Primăria Municipiului Hunedoara a câştigat un proiect de cinci milioane de euro, derulat prin ADR Vest, proiect care prevede restaurarea mai multor obiective din castel. Mai avem în plan şi alte proiecte, precum amenajarea unui parc medieval în zona de la poalele monumentului istoric”, arată Dan Bobouţanu.

Castelul Corvinilor a fost ridicat de Iancu de Hunedoara în secolul al XV-lea. Adulţii care doresc să-l viziteze trebuie să plătească 20 lei, iar elevii şi studenţii, cinci lei.