Violeta Stoica

Șoferii prahoveni sau, în general, șoferii români care credeau că vor trece ca prin brânză pe Valea Prahovei în scurt timp, cel puțin în zonele în care în prezent se strangulează traficul – respectiv la Comarnic și la Bușteni – trebuie să mai aibă puțintică răbdare. Nu de alta, ci pentru că asocierile de firme care au câștigat construirea celor două centuri ocolitoare ale orașelor prahovene menționate se bat inclusiv în contestații, nu numai în licitații.

În urma procedurilor de achiziție care au durat aproape doi ani, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat, pe de o parte, asocierea Next Level Europe – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata câștigătoare a licitației de proiectare și execuție a variantei de ocolire a orașului Comarnic și, pe de altă parte, asocierea SC Alpenside SRL – SC Eurocerad International SRL – câștigătoare a licitației de proiectare și execuție a centurii ocolitoare a orașului Bușteni.

Deși ar fi părut simplă finalizarea procedurilor, contestațiile încrucișate ale celor două asocieri au complicat lucrurile și, prin urmare, va mai dura ceva timp până la începerea lucrărilor pentru realizarea celor două variante ocolitoare care ar descongestiona parțial traficul pe DN1, în zona Văii Prahovei.

În luna noiembrie 2015, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat procedura de achiziție pentru proiectarea și construirea celor două centuri ocolitoare despre care se spune că – până la apariția autostrăzii Comarnic-Brașov – ar rezolva parțial problema traficului rutier strangulat pe Valea Prahovei în zilele de vârf. Abia în primăvara lui 2016 au fost deschise ofertele și, la un an diferență față de acest moment, au fost și declarate firmele câștigătoare. Astfel, pentru proiectarea și execuția centurii ocolitoare a orașului Comarnic a fost declarată câștigătoare asocierea Next Level Europe – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, iar pentru proiectarea și execuția ocolitoarei orașului Bușteni – asocierea SC Alpenside SRL – SC Eurocerad International SRL.

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. Fiecare dintre cele două asocieri câștigătoare i-a pus gând rău celeilalte și astfel s-a ajuns la depunerea de contestații încrucișate, astfel încât SC Alpenside SRL – SC Eurocerad International SRL a contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor desemnarea asocierii Next Level Europe – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata drept câștigătoare pentru construirea variantei ocolitoare la Comarnic. Și viceversa, pentru Bușteni.

Prima contestație – prin care se cerea anularea raportului procedurii pentru Comarnic – a fost respinsă ca nefondată de către reprezentanții Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și, practic, câștigătoarea licitației pentru varianta ocolitoare a acestui oraș prahovean rămâne Next Level Europe – Eurostrade SRL– Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, care ar trebui să se apuce de treabă.

A doua contestație, depusă în luna august de asocierea al cărei lider este Next Level Europe (câștigătoarea de la Comarnic), a fost admisă. Potrivit deciziei CNSC nr. 2404/15.09.2017 (facsimil), s-a admis contestația respectivă, s-a anulat raportul procedurii și documentele care au rezultat în urma acestui raport, iar CNAIR a fost obligată – în calitate de autoritate contractantă – să ducă la îndeplinire măsurile de remediere, adică să reanalizeze oferta depusă de asocierea Next Level Europe – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, respectând dispozițiile legale. Decizia CNSC este obligatorie, însă împotriva ei se poate formula plângere la Curtea de Apel București, în termen de 10 zile de la comunicare.

Dacă, în urma reanalizării ofertei depuse de asocierea condusă de Next Level Europe, aceasta va fi declarată câștigătoare, practic ambele centuri ocolitoare din nordul județului Prahova ar putea să fie construite de același grup de firme.

Trafic descongestionat?

Conform documentației din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, varianta de Ocolire Bușteni (km 0+000-km 1+020) ar trebui să fie realizată în mai puțin de un an, din care perioada de proiectare – de 3 luni, iar perioada de execuție – 6 luni. În acest caz, valoarea estimată este de circa 18 milioane de lei. Pe o lungime de un kilometru, la care se adaugă și o variantă provizorie de circulație, vor fi construite două poduri – peste Valea Jepilor și peste râul Prahova, viteza de proiectare estimată fiind de 50 de kilometri pe oră.

Varianta de Ocolire a orașului Comarnic va avea aproape trei kilometri și ar urma să fie construită în puțin peste o jumătate de an, astfel că proiectarea ar trebui finalizată în trei luni, iar perioada de execuție în patru luni, valoarea estimată fiind de circa 22,2 milioane de lei. Pe o lungime de 2,8 kilometri, centura Comarnicului va avea un singur pod – peste pârâul Bătrâioara, viteza de proiectare fiind estimată tot la 50 km/h.

Studiile de fezabilitate finalizate pentru cele două centuri ocolitoare au fost realizate de o singură firmă, Egis România. Concluzia comună a celor două studii spune că “în urma analizei traficului actual și a perspectivei pe ansamblul rețelei, rezultă că varianta de ocolire a orașului Comarnic (n.n.– același lucru fiind valabil și pentru cea de la Bușteni) va ajunge la nivelul maxim de încărcare al acesteia în anul 2025, anul în care teoretic va fi dată în exploatare autostrada Brașov-Comarnic. După acest an, numărul total de vehicule va scădea considerabil atât pe varianta de ocolire Comarnic, cât și pe Drumul Național 1, ajungând să se asigure capacitatea de circulație a acestora la un nivel recomandat până în anul 2032 și un nivel admisibil după aceea”.