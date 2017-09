Marcel Marin, Bogdan Chitic

A două echipă a comunei Blejoi, după mult mai cunoscută CS, vicecampioana Ligii A Prahova, este AS Muntenia, cea care, păstrând linia „surorii” mai mari, nu se dezminte nici ea în plan ofensiv, la meciurile jucate în campionatul Ligii B, seria Sud. Formaţia antrenată de Titi Simescu a fost protagonista celor mai spectaculoase partide ale ultimelor două etape, care au totalizat un număr de 19 goluri!

După înfrângerea de la Româneşti, scor 4-7, AS Muntenia Blejoi şi-a luat revanşa în faţa fanilor şi a trecut „pe plus” la golaveraj, în urma victoriei cu 7-1 obţinute în faţa celor de la Prahova Nedelea. Anterior ultimei partide de campionat, blejoienii câştigaseră şi meciul din runda inaugurală a campionatului, disputat acasă, 3-1, cu CS Brazi, asta în vreme ce duelul cu vecina de clasament Tineretul Poienarii Burchii, din etapa a III-a, a fost amânat pentru o dată ce va fi ulterior stabilită.

La ultimul joc de campionat, cel cu Prahova Nedelea, reuşitele blejoienilor au purtat semnătura lui Cătălin Niţoi (4 goluri), Dragoş Stroe (2) şi Vlad Nica – acesta din urmă „omul bun la toate”, văzut de banca tehnică drept catalizatorul echipei.

Lotul echipei AS Muntenia Blejoi, sezonul 2017-2018: Ion Pană, Cătălin Stroe – Sorin Racoviţeanu, Adrian Bojoagă, Ciprian Dinu, Georgian Stănescu, Dorian Neagu, Dragoş Stroe, Adrian Ioniţă, Alin Enache, Vlad Nica, Cătălin Niţoi, George Calotă, Alin Pavel, Marian Stroe, Tony Cuprian, Radu Avram, Andrei Stoica. Antrenor: Titi Simescu.

Zmoleanu, goluri la 48 de ani

Fostul prim-divizionar Cristian Zmoleanu, câştigător al Cupei României în 1995, alături de FC Petrolul Ploieşti, rămâne un marcator „pur sânge” şi la 48 de ani, pentru Prahova Nedelea, formaţia din comuna natală. În ultima partidă jucată pe teren propriu, Zmoleanu a marcat un „hat-trick” de excepţie – prin şuturi de la mare distanţă şi lovituri libere, în victoria cu fosta sa echipă, NG Brătăşanca, scor 11-1, rămânând, şi la această vârstă înaintată, unul dintre principalii „actori” ai fotbalului judeţean.