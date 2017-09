Petre Apostol

Jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan a reuşit să pătrundă în Top 100 într-unul dintre cele două clasamente întocmite de către WTA (Asociaţia profesionistă de tenis feminin). Calificată în turul al doilea la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open, sportiva de 24 de ani din Sinaia a urcat trei poziţii în clasamentul acestui an (Race Singles), ajungând pe locul 100, cu 507 puncte, din 21 de turnee disputate.

Luat în considerare în special pentru calificarea la Turneul Campioanelor, în acest clasament nu se adaugă decât punctele obţinute la turneele din anul în curs, spre deosebire de cel principal, în care contează toate turneele din ultimele 12 luni.

Dacă Ana Bogdan a urcat în clasamentul Race, în schimb, în ierarhia WTA a ultimelor 12 luni a coborât nouă poziţii, ajungând pe locul 117, cu 528 de puncte, din 24 de turnee la care a luat parte. Chiar dacă şi-a egalat performanţa de anul trecut de la US Open, când a ajuns tot în turul al doilea, anul acesta a fost acceptată direct pe tabloul principal, astfel că i-au fost scăzute cele 40 de puncte adunate în 2016 în urma celor trei victorii înregistrate în calificări, rămând doar cu cele 70 de puncte acordate sportivelor prezente în runda a doua a întrecerii din New York.