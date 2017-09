Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova a anunţat programul turului III din Cupa României, ediţia 2017-2018.

Meciurile în care sunt angrenate şi echipele din Liga B Prahova, se vor desfăşlura săptămâna viitoare, urmând ca, turul IV să fie “dedicate” tot echipelor din eşaloanele B şi C, în turul V să intre fiormaţiile din Superligă, iar în turul VI (în luna decembrie, sau în primăvara anului viitor, funcţie de condiţiile meteo), să apară în joc şi grupările din Liga A Prahova.

Programul partidelor din turul 3:

26-09-2017, ora 17:00

AS Gorgota-AS Gherghiţa

26-09-2017, ora 17:00

Viitorul Predeşti-CS Măneşti 2013 Băltiţa

26-09-2017, ora 17:00

Gloria Vâlcăneşti-AS Podenii Vechi

26-09-2017, ora 17:00

CS Măneşti 2013-CS Brazi Negoieşti

26-09-2017, ora 17:00

CS Brazi Popeşti-AS Târgşorul Vechi Stăncești

26-09-2017, ora 17:00

Progresul Aluniş-Voinţa Livadea

26-09-2017, ora 17:00

AS Găgeni-Flacăra Mălăieşti

26-09-2017, ora 17:00

AS Podenii Noi Valea Dulce-Voinţa 2009 Gornet

26-09-2017, ora 17:00

Steaua Sângeru-Luceafărul Drajna

26-09-2017, ora 17:00

CS Şirna Tăriceni-Tineretul Poienarii Burchii

27-09-2017, ora 11:00

Viitorul Iordăcheanu-Olimpia Gornet Cricov

27-09-2017, ora 17:00

Arizona Zalhanaua-NG Brătăşanca

27-09-2017, ora 17:00

AS Starchiojd-Voinţa Măgurele

27-09-2017, ora 17:00

Viitorul Puchenii Mari-CS Brazi

27-09-2017, ora 17:00

Victoria Fântânele-Avântul Iordăcheanu

27-09-2017, ora 17:00

Progresul Tomşani-Olimpia Cireșanu

27-09-2017, ora 17:00

Sportul Valea Călugărească-Podgoria Vadu Săpat

27-09-2017, ora 17:00

CS Brazi 2-Progresul Puchenii Moşneni

27-09-2017, ora 17:00

Victoria Olteni-Tineretul Gura Vitioarei

27-09-2017, ora 17:00

Rapid Sălciile-Akademika Ploiești