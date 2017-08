Violeta Stoica

Zece activiști Greenpeace au protestat, ieri, pe raza Ocolului Silvic Măneciu, legându-se cu lanțuri de copaci într-o zonă pe care reprezentanții acestei organizații o consideră ca făcând parte dintr-o pădure cvasivirgină din munții Ciucaș. Potrivit unui comunicat de presă al organizației, s-a cerut Ministerului Apelor și Pădurilor “să impună oprirea tăierilor în pădurile virgine si cvasivirgine și să le protejeze prin realizarea de urgență a unui inventar național”, menționând că au fost notificate Garda Forestieră și Garda de Mediu. Reprezentanții Greenpeace spun că au descoperit “o exploatare ilegală ce are loc într-o pădure cvasivirgină administrată de Romsilva, prin ocolul silvic Măneciu, din județul Prahova”. În replică la acțiunea desfășurată ieri de activiștii Greenpeace, reprezentanții Direcției Silvice Prahova și ai Gărzii Forestiere Ploiești au precizat că exploatarea forestieră din zona respectivă nu este încadrată în rândul pădurilor virgine sau cvasivirgine. “Trebuie menționat din start că Garda Forestieră Ploiești a verificat, în anul 2016, suprafața de fond forestier menționată, proprietate publică a statului și administrată de Ocolul Silvic Măneciu și s-a constatat că nu se îndeplinesc criteriile pentru introducerea acesteia în categoria pădurilor virgine și cvasivirgine. De altfel, Garda Forestieră Ploiești a și avizat favorabil efectuarea lucrărilor propuse în amplasamentul respectiv, în baza notei de constatare realizate după verificări. Mă intrigă atitudinea celor de la Greenpeace, având în vedere faptul că Garda Forestieră Ploiești a manifestat întotdeauna deschidere față de semnalele primite de la această organizație. De altfel, îi consider parteneri de lucru în combaterea infracțiunilor silvice. Practic, au intrat în fondul forestier fără aprobare și au blocat activitatea de exploatare”, a declarat, pentru ziarul Prahova, Viorel Mihălcioiu, inspector șef al Gărzii Forestiere Ploiești. Directorul Romsilva, Ciprian Pahonțu, a precizat că reprezentanții Direcției Silvice Prahova au sunat la numărul unic de urgență 112, pentru a sesiza incidentul de pe raza Ocolului Silvic Măneciu. “Un ONG nu are calitatea de agent constatator, iar procedura normală era să se adreseze instituțiilor abilitate pentru a stabili dacă în perimetrul respectiv sunt sau nu păduri virgine. De altfel, în zona respectivă sunt de exploatat 271 de metri cubi de lemn în cadrul unor lucrări de conservare care ar trebui să se finalizeze în luna octombrie a acestui an”. De altfel, în cursul zilei de ieri, am primit şi un punct de vedere al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva prin care aceasta „respinge cu fermitate acuzaţiile calomnioase ale Greenpeace România şi acţiunea în forţă a acestei organizaţii din pădurea Bratocea, din cadrul Ocolului Silvic Măneciu, Direcţia Silvică Prahova. Lucrările silvice efectuate în Unitatea de Producţie VI Bratocea, unitatea amenajistică 14A, sunt legale, în conformitate cu amenajamentul silvic în vigoare, avizat favorabil de Agenţia pentru Mediu Prahova şi custodele sitului Natura 2000“. Toate avizele date de Garda Forestieră Ploiești pentru efectuarea de lucrări silvice sunt publicate pe site-ul instituției, verificările putând fi făcute online de către orice persoană interesată.