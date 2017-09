Dănuţ Duţă, viceprimarul comunei prahovene Bărcăneşti, a fost declarat respins la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, după ce a obţinut nota 3,4 la română şi 2,2 la matematică. ”Nu prea am avut timp să învăţ, doar ce am citit puţin, acasă. Şansa nu s-a terminat aici”, a declarat viceprimarul, conform Mediafax. Potrivit site-ului Ministerului Educaţiei Naţionale, viceprimarul comunei Bărcăneşti, a fost declarat respins la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Alesul local a primit nota 3,4 la Limba şi Literatura Română, 2,2 la Matematică şi 1,6 la Fizică.

Potrivit sursei citate, viceprimarul a susţinut probele la Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” din Ploieşti, specializarea technician în industria textilă. Duţă a declarat corespondentului Mediafax că a absolvit liceul în urmă cu patru ani la seral şi nu avea nevoie de bacalaureat. ”Am terminat acum patru ani, la seral, liceul. Atunci lucram la privat, nu-mi trebuia bacalaureatul. Nici acum nu-mi trebuie. L-am dat abia acum pentru că m-a îndemnat şi susţinut domnul primar”, a spus viceprimarul. Alesul local afirmă că s-a pregătit singur acasă pentru examene. ”M-am pregătit acasă, singur. Am avut mult de muncă la primărie, am muncit şi sâmbăta şi duminica, nu prea am avut timp să învăţ. Doar ce am citit puţin, acasă. Şansa nu s-a terminat aici. Mai dau. Din februarie încep pregătirile, meditaţiile”, a adăugat Dănuţ Duţă. Acesta este viceprimar al comunei Bărcăneşti din decembrie 2016.