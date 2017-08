Marcel Marin, Bogdan Chitic

Arbitrul ploieștean Valentin Dumitru (36 ani) a participat, la începutul lunii iulie, la cursul de instruire organizat de Comisia Centrală de Arbitri, fiind singurul prahovean în activitate prezent la acest eveniment derulat la Cheile Grădiștei. După ce, în decembrie 2013, debuta în Liga I la un meci CFR Cluj – Săgeata Năvodari, „centralul” Valentin Dumitru – care a strâns 17 prezențe în Liga I, Cupa României și Cupa Ligii – are șanse mari să revină în elita arbitrajului românesc, aflându-se, în acest moment, sub monitorizarea conducerii comisiei conduse de grecul Kyros Vassaras și Alexandru Deaconu. La Cheile Grădiștei au fost prezenți și foștii asistenți de Liga I și, respectiv, Liga a II-a, Cristian Nica și Ionuț Borcan, membri în comisia centrală.

În schimb, Adrian Ilieș a participat doar la cursul de Liga a II-a, împreună cu Ovidiu Oprea, Mihai Amorăriței și două arbitre invitate de la Liga a III-a, Cristina Părăluță – Bițan și Diana Florea. Toți arbitrii divizionari C vor participa miercuri, 9 iulie, și joi, 10 iulie, la un nou curs rezervat acestora, la București.

Lista arbitrilor prahoveni de Liga a III-a, invitaţi la acest curs îi cuprinde pe: Mădălin Dicu, Alin Gheorghe, Andrei Moroiță, Mihai Safta, Bogdan Banu, Ștefan Călărașu, Louis Oprescu, Costin Pantilimonescu, Gabriel Răduță, Mădălin Marinescu, Octavian Ciorăscu, Ștefan Dumitrache, Mircea Rusu, Sebastian Păduraru.