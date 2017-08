N.Dumitrescu

Considerată zeci de ani printre cele mai prestigioase întreprinderi din ţară, în care se produceau, în principal, instalaţii de foraj petrolier dintre cele mai performante, astăzi, Upetrom “1Mai” Ploieşti a ajuns la celălalt capăt al extremelor. După mai mulţi ani de decădere, timp în care a înregistrat pierderi consecutive, societatea a intrat în insolvenţă. Reprezentanţii acesteia au solicitat deschiderea procedurii respective pe data de 3 august anul acesta, iar instanţa – Tribunalul Prahova – a aprobat cererea pe data de 11 august, fiind desemnat ca administrator judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL. Care va fi soarta, de acum încolo, a celor câteva sute de angajaţi rămaşi – în contextul în care, în vremurile bune, lucrau aici peste 18.000 de persoane – nu se ştie încă. Ieri, pe această temă, am încercat să obţinem un punct de vedere de la conducerea Upetrom, dar ni s-a răspuns că persoana abilitată în relaţia cu mass-media nu este în instituţie şi să revenim… mâine.

Situată în zona de sud a municipiului Ploieşti, întreprinderea Upetrom „1 Mai” s-a regăsit, până în anii ’90, printre cele mai importante platforme industriale din ţară. Avea atunci aproape 18.000 de salariaţi, societatea producând, în principal, instalaţii de foraj petrolier dintre cele mai performante la nivel mondial, achiziţionate inclusiv de celebre companii de profil din străinătate. Cu trecerea timpului, însă, faima societăţii s-a mai stins, iar numărul angajaţilor s-a redus simţitor. În anul 2000, societatea a fost preluată majoritar de o companie petrolieră care face parte din Holdingul GSP, având ca pilon central “Grup Servicii Petroliere” – un contractor internaţional de foraj off-shore. Cea mai mare problemă – cea a datoriilor – nu a fost însă rezolvată, de la an la an acestea acumulându-se la valori şi mai mari. În aceste condiţii, s-a apelat la soluţia extremă, solicitându-se declanşarea procedurii de insolvenţă. Solicitarea a fost depusă pe data de 3 august anul acesta, iar instanţa, Secţia a II-a a Civilă, de Contencios administrativ şi fiscal, de la Tribunalul Prahova, a admis cererea pe data de 11 august. După cum reiese şi din hotărârea dată de către instanţă, “s-a desemnat administrator judiciar pe PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din Legea 85/2014, cu o retribuţie de 2000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 din Legea 85/2014. Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie, prev. de art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014, la 31.08.2017, şi pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, conform art. 97 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2014, la 20.09.2017.”

În termeni juridici, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.

De altfel, conform unor informaţii existente la nivelul anului 2011, încă de pe atunci, societatea figura în topul datornicilor Ministerului Finanţelor, cu suma de 2.017.174 de lei (la data de 31 martie 2011), cea mai mare parte din această restanţă reprezentând obligaţii către bugetul de stat constituite în anii anteriori.

Numai că, în conformitate cu unele informaţii făcute publice recent de Economica.net, „Upetrom 1 Mai SA a intrat în insolvenţă după şapte ani de pierderi consecutive. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de puţin peste 29 de milioane de lei (aproximativ 6,5 milioane de euro), dar a înregistrat pierderi de 19,3 milioane de euro (aproximativ 4,3 milioane de euro), iar datoriile totale, la sfârşitul lui 2016, se ridicau la 240 de milioane de lei”. Terenul deţinut de Upetrom în Ploieşti are o suprafaţă de 650.000 de metri pătraţi, însă compania îşi desfăşoară activitatea pe circa 100.000 de mp. Restul terenului şi celelalte clădiri nu au fost utilizate de mult timp, reprezentanţi ai companiei declarând, luna trecută, pentru Economica.net, că Upetrom se afla în discuţii pentru vânzarea a circa 20 de hectare de teren pe care le deţinea la Ploieşti.

Însă, având în vedere că nu aduce anul ce poate aduce clipa, în momentul de faţă, Upetrom „1 Mai” a ajuns la capătul celălalt al renumelui mondial de care se bucura odinioară, respectiv al decăderii. De menţionat că o confirmare a acestei situaţii a fost făcută publică şi pe site-ul SC UGM Energy Trading SRL – din care face parte şi Upetrom – anume că este „în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective”.

Mărire şi decădere

De altfel, mărirea şi decăderea acestei celebre fabrici, la care au lucrat mii de familii de ploieşteni şi prahoveni, pot fi deja trecute în istoria tristă a municipiului reşedinţă de judeţ. Şi asta deoarece Upetrom „1 Mai” nu reprezintă primul caz din judeţ în care o fabrică – pe vremuri în top – să-şi afle sfârşitul după anii ’90, la propriu, riscând să fie rasă din temelii, iar în locul acesteia să apară vreun supermarket! De altfel, chiar în coasta actualei fabrici, pe locul în care cu ani în urmă erau hale de producţie, acum ceva timp s-a ridicat un astfel de magazin.

Dând timpul în urmă, iată care a fost „povestea” acestei uzine:

1908 – un grup de petrolişti înfiinţează “Societatea de reparaţii foraj” – un atelier specializat în repararea echipamentelor petroliere de foraj.

1913 – “Societatea de reparaţii foraj”este preluată de compania petrolieră “Societatea creditul Petrolier, care dezvoltă compania. Sunt construite noi hale şi producţia se dezvoltă, de la reparaţii de echipament petrolier la fabricarea de piese de schimb. Se pun în fabricaţie noi produse: rezervoare, elemente de conductă pentru transportul ţiţeiului.

1922 – este preluată de “Societatea Anonimă Română pentru Industria Petrolului – Concordia” şi îşi schimbă numele în “Departamentul Uzinele Metalurgice Ploieşti”. Compania trece la producţia de echipamente proprii de foraj şi extracţie, echipamente pentru conducte şi rezervoare de ţiţei. În acest scop se construiesc hale noi de producţie, o secţie de turnătorie şi una de cazangerie.

După cel de-al Doilea Război Mondial, compania, intrată în posesia statului român, a primit numele de “Uzinele1 Mai Ploieşti” şi a parcurs un proces de reconstrucţie a capacităţilor distruse de război. Uzina a fost inclusă rapid în planul de dezvoltare a industriei petroliere româneşti, în calitate de principal furnizor de echipamente de foraj, punând în fabricaţie o întreagă gamă de instalaţii de foraj în concepţie românească.

UPETROM – marca internaţională a “Uzinelor 1 Mai Ploieşti” este recunoscută în lume, prin fiabilitatea şi robusteţea produselor ei.Astfel, în anii ’70-’80, compania devine principalul furnizor de instalaţii de foraj de mare adâncime în ţările CAER. Acestora li se adaugă ţări ca India, Pakistan, Siria, Irak, Turcia şi altele.

În semn de recunoaştere, în 1996 marca internaţională a fost adăugată numelui existent, astfel încât compania devine “UPETROM 1 Mai – Ploieşti”.

2000 – UPETROM 1 Mai a fost preluată majoritar de o companie petrolieră. În prezent face parte din Holdingul GSP, având ca pilon central “Grup Servicii Petroliere”, care este un contractor internaţional de foraj off-shore.

Ieri, de la conducerea societăţii am dorit să aflăm în ce măsură procedura insolvenţei va afecta soarta celor câteva sute de angajaţi care mai lucrează acum la Ploieşti. Ni s-a răspuns că persoana abiliată în relaţia cu mass-media nu se află în sediu şi că să revenim…mâine.

De menţionat că, pentru a trage un semnal de alarmă asupra faptului că uzina în care lucrează nu mai este ceea ce a fost odioară, angajaţii au făcut cu ani în urmă şi grevă, dovadă fiind câteva imagini surprinse atunci.