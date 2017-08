Bogdan Chitic

Reprezentativa masculină universitară de baschet a României a luat pulsul competiției la Taipei (China), în cadrul celei de-a XXIX-a ediții a Jocurilor Mondiale Universitare (19-30 august). Tricolorii pregătiți de Florin Nini și Răzvan Cenean, din lotul cărora face parte și ploieșteanul Andrei Damian (23 ani) – ultima oară legitimat la CS Cuza Sport Brăila, în Liga 1 / au avut parte de un debut ezitant, pierzând primele două partide disputate în faza grupelor, cu selecționatele Cehiei, scor 60-72, și, respectiv, Estoniei, scor 72-74.

Cu rezultate notabile la edițiile din 2011 (Shenzen, China) – locul 8 sub comanda selecționerului Dan Calancea, și 2013 (Kazan, Rusia) – locul 6 sub conducerea antrenorului Tudor Costescu, tricolorii mai păstrează, la actuala întrecere, doar șanse teoretice de calificare în sferturile de finală. Cu două înfrângeri, deja, la activ, echipa națională universitară a României are nevoie de un parcurs fără greșeală în ultimele trei partide, cu Emiratele Arabe Unite (mâine, ora 15:00), Statele Unite ale Americii (joi, 24 august, ora 10:00) și Argentina (vineri, 25 august, ora 10:00), pentru a spera la o calificare in-extremis pe tabloul “knock-out”.

În primele două partide, ploieșteanul Andrei Damian a evoluat, în total, 25 de minute, reușind să-și treacă în cont 2 puncte, o recuperare și o intercepție. La competiția baschetbalistică de la Taipei, banca tehnică alcătuită din Florin Nini și Răzvan Cenean se bazează pe următorul efectiv de jucători: Mirel Dragoste, Victor Petrache, Andrei Petică, Tudor Gheorghe, Cezar Bărăgău, Andrei Damian, Dragoș Gheorghe, Mario Lazăr, Sebastian Ionescu, Georgian Păun, Mihnea Andrei și Wilhelm Brosser.