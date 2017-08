Bogdan Chitic

Echipa naţională feminină de baschet a României s-a clasat pe poziţia a 6-a la ediţia din acest an a Jocurilor Francofoniei, de la Abidjan (Coasta de Fildeş). „Acvilele”, din lotul cărora a făcut parte şi ploieşteanca Ioana Ghizilă (20 ani), au pierdut ultimul joc disputat în cadrul turneului, scor 69-74, cu reprezentativa statului Mali, în meciul de clasament pentru locurile 5-6.

Per ansamblu, selecţionata tricoloră, pregătită de Dragan Petricevic şi Miljan Medvedj, a avut un bilanţ de trei victorii şi trei înfrângeri, după cum urmează: 58-43 cu Camerun, 53-56 împotriva Canadei şi, respectiv, 84-67 în faţa Tunisiei, în faza grupelor, 43-74 cu Franţa, în sferturi, 53-40 în dauna Coastei de Fildeş, pentru „semifinalele” locurilor de clasament 5-8, şi 69-74 cu Mali.

Ioana Ghizilă, transferată în această vară la Universitatea Cluj , a bifat cele mai bune prestaţii în partidele cu Tunisia – 11 puncte şi 4 recuperări, şi Coasta de Fildeş – 14 puncte şi 2 recuperări. Jucătoarea descoperită şi crescută la CSŞ Ploieşti a mai evoluat, în această vară, la Campionatul European „U20”, Divizia B, din Israel, acolo unde naţionala tricoloră a încheiat pe locul 10. Întrecerea feminină de baschet din cadrul Jocurilor Francofoniei a fost câştigată de naţionala Franţei, care a trecut cu 73-53, în finală, de Canada, iar pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat reprezentativa Senegalului.

La ediţia din acest an, cea de-a VIII-a din istoria Jocurilor Francofoniei, delegaţia României s-a clasat pe locul 4 în clasamentul general, cu un palmares de 7 medalii de aur, 9 de argint şi 13 de bronz. Ţara noastră a deplasat un număr total de 57 de sportivi, care au concurat în şase discipline: atletism, tenis de masă, lupte libere şi africane, judo, baschet feminin şi ciclism pe şosea.