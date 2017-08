Petre Apostol

Voleiul ploieştean pare să renască, după ce clubul Tricolorul LMV Ploieşti a readus judeţul Prahova în elita românească a acestei discipline sportive. În vreme ce Tricolorul LMV ţinteşte titlul naţional în campionatul de seniori, la a treia prezenţă pe prima scenă voleibalistică naţională, oraşul Ploieşti va avea reprezentare şi în competiţiile de juniori, atât la feminin, cât şi la masculin.

În sezonul următor, judeţul Prahova va fi prezent în campionatele de juniori prin intermediul echipelor de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti şi de la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti.

În campionatul juniorilor este înscrisă echipa de la CN „Mihai Viteazul” Ploieşti, care va face parte din seria A în faza I a campionatului, în care se va confrunta cu formaţii de la CSŞ Galaţi, CSŞ Buzău, LPS Piatra Neamţ, CN „Alexandru Vlahuţă” Râmnicu Sărat, LPS CSŞ Suceava.

În celelalte trei serii au fost repartizate următoarele echipe:

Seria B: CTF Mihai I Bucureşti, CSŞ „Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel, CSŞ Tulcea, Dinamo Bucureşti, CSŞ 1 Constanţa.

Seria C: CNMB Râmnicu Vâlcea, CNNT Craiova, CSŞ Viitorul Cluj, CSŞ Bega Timişoara, CSŞ Blaj.

Seria D: CSŞ Topliţa, CSŞ 2 CNE Baia Mare, CSŞ Zalău, CSŞ LAPI Dej, LPS Bihorul Oradea, ACS Şimleul Sport.

La finalul fazei întâi, primele patru clasate din fiecare serie vor promova în faza semifinală, care se va desfăşura în două etape. Prima etapă va avea loc între 30 martie şi 1 aprilie 2018, sub formă de turnee cu patru serii de patru echipe. Primele clasate din această fază vor obţine calificarea directă la turneul final, programat între 23 şi 25 mai 2018. Echipele de pe locurile 2 şi 3 vor fi împărţite în două serii a câte patru echipe fiecare, urmând să dispute un turneu în etapa a II-a din faza semifinală, între 27 şi 29 aprilie 2018, primele clasate completând tabloul fazei finale.

Campionatul este programat să înceapă în luna octombrie, programul echipei de la CN „Mihai Viteazul” Ploieşti fiind următorul: CSŞ Buzău (tur – deplasare, 8 octombrie 2017; retur – acasă, 17 decembrie 2017), LPS VCM Piatra Neamţ (tur – acasă, 22 octombrie 2017; retur – deplasare, 21 ianuarie 2018), CN „Alexandru Vlahuţă” Râmnicu Sărat (tur – deplasare, 5 noiembrie 2017; retur – acasă, 4 februarie 2018), LPS CSŞ Suceava (tur – deplasare, 19 noiembrie 2017; retur – acasă, 18 februarie 2018), CSŞ Galaţi (tur – acasă, 3 decembrie 2017; retur – deplasare, 4 martie 2018).

În competiţia junioarelor, ambele cluburi ploieştene au câte o echipă înscrisă, acestea făcând parte din aceeaşi serie. Repartizate în seria D, echipele de la CN „Mihai Viteazul” Ploieşti şi CSM Ploieşti vor avea ca adversare formaţiile CSŞ ACSV Donaris 2010 Galaţi, CS „B.P. Hasdeu” Buzău, CSM LPS Brăila şi CSŞ Buzău.

În celelalte serii au fost repartizate următoarele echipe:

Seria A: CSŞ Focşani, CSŞ Bacău, LPS Unic Piatra Neamţ, LPS CSŞ Suceava, CSŞ Unirea Iaşi.

Seria B: CSM Danubius Tulcea, Top Volei 05 Constanţa, CSŞ Tulcea, Laguna „B. P. Hasdeu” Constanţa, CSŞ 1 Momentos Constanţa.

Seria C: CTF Mihai I Bucureşti, CNNT Craiova, CSM Bucureşti, Dinamo Bucureşti, LPS „Mircea Eliade” Bucureşti.

Seria E: CNMB Râmnicu Vâlcea, CS Muscel Câmpulung Muscel, CSŞ Sibiu, ACS Juvenil NT Braşov, LPS Viitorul Piteşti, CSŞ Slatina.

Seria F: CSŞ Topliţa, CSŞ Târgu Mureş, CSŞ Târnăveni, CSU Medicina CNUE Târgu Mureş, CS Ocna Mureş.

Seria G: Westar Arad, Agroland Timişoara, LPS Bihorul Oradea, CSŞ Bega Timişoara, CSŞ Lugoj, CSŞ Caransebeş.

Seria H: LPS U Cluj, CSŞ 2 CNE CSM Baia Mare, CSŞ Turda, CSŞ Sighetu Marmaţiei, Viitorul Borş, CSM LPS Satu Mare.

Sistemul de desfăşurare este similar cu acela de la juniori, cu excepţia că, având în vedere numărul mai mare de echipe înscrise, la feminin se vor califica în faza semifinală doar primele trei clasate din fiecare serie. Astfel, în etapa întâi din faza semifinală cele patru serii vor avea în componenţă câte şase echipe fiecare, urmând ca turneele să se dispute între 28 martie şi 1 aprilie 2018.

Apoi, etapa a doua din faza semifinală şi faza finală vor avea aceleaşi coordonate de disputare, inclusiv datele de desfăşurare, cu ale băieţilor.

Programul echipelor ploieştene în faza întâi este următorul:

CN „Mihai Viteazul” Ploieşti: CS „B.P. Hasdeu” Buzău (tur – deplasare, 8 octombrie 2017; retur – acasă, 17 decembrie 2017), CSM LPS Brăila (tur – acasă, 22 octombrie 2017; retur – deplasare, 21 ianuarie 2018), CSM Ploieşti (tur – deplasare, 5 noiembrie 2017; retur – acasă, 4 februarie 2018), CSŞ Buzău (tur – deplasare, 19 noiembrie 2017; retur – acasă, 18 februarie 2018), Donaris 2010 Galaţi (tur – acasă, 3 decembrie 2017; retur – deplasare, 4 martie 2018).

CSM Ploieşti: CSM LPS Brăila (tur – deplasare, 8 octombrie 2017; retur – acasă, 17 decembrie 2017), CSŞ Buzău (tur – deplasare, 22 octombrie 2017; retur – acasă, 21 ianuarie 2018), CN „Mihai Viteazul” Ploieşti (tur – acasă, 5 noiembrie 2017; retur – deplasare, 4 februarie 2018), Donaris 2010 Galaţi Buzău (tur – deplasare, 19 noiembrie 2017; retur – acasă, 18 februarie 2018), CS „B.P. Hasdeu” Buzău (tur – acasă, 3 decembrie 2017; retur – deplasare, 4 martie 2018).

La juniori participă sportivi născuţi între 1999 şi 2000, în vreme ce la junioare concurează sportive născute între 1999 şi 2001.