Legea privind finanţarea “legală”, în limita a 5 % din buget, întâmpinată cu atâta bucurie de lumea sportului nu produce încă efecte clare – în sensul că se discută şi acum despre normele de aplicare, despre un contract tip “cadru”, aplicabil, valabil, legal, pentru toate structurile sportive care trăiesc din banii “statului”. De fapt, cam tot sportul nostru pare a fi în vacanţă, iar cel prahovean nu face excepţi! CSM-ul nu are director general, mergând pe mâna interimatului asigurat de Decu Crângaşu (care, măcar ştie cu ce se “mănâncă” sportul, comparativ cu cine a fost înaintea lui…), proiectele despre care se tot vorbeşte sunt la faza de “tatonări pe hârtie”, etc.

Din păcate, impresia generală este că totul merge “din inerţie”, iar decizii ferme, proiecte clare privind sportul nostru nu sunt aplicabile prea curând! Ar fi bine să ne înşelăm, după… “vacanţă”, când s-o termina ea, dacă se va termina!