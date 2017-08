Marian Dima

Fotbalul judeţean se pune în mişcare la sfârşitul acestei săptămâni, când Superliga B Prahova are programată prima etapă a sezonului 2017-2018. De asemenea, tot în weekend intră în joc şi echipele de eşalon inferior, Asociaţia Judeţeană de Fotbal programând primul tur al fazei judeţene a Cupei României.

În Superliga Prahova, ultima modificare a survenit după retragerea echipei Petrolul 95 – care a rămas doar cu prezenţa în Liga A Prahova, prezenţă obţinută prin fuziunea din sezonul trecut cu AS Tufeni. În locul celor de la Petrolul 95, în cel de-al doilea eşalon valoric judeţean, a fost acceptată echipa AS Strejnic care va debuta într-un meci cu Rapid Ibrianu. De remarcat şi că Superliga este cel mai “dens” eşalon, din punct de vedere al echipelor prezente, nu mai puţin de 18 grupări fiind prezente la startul întrecerii. Forul de pe strada Pielari a “creionat” şi programul primei etape a sezonului 2017-2018 în celelalte competiţii (Liga B şi Liga C), componenţa seriilor, precum şi datele de start ale întrecerii, cu menţiunea că, la Liga C, mai pot apărea modificări, în funcţie de câteva echipe care şi-au manifestat intenţia de a reintra pe harta fotbalului judeţean (în cazul în care acestea îşi vor rezolva problemele organizatorice – lot de jucători, teren, Certificat de Identitate Sportivă etc.), Arizona Zalhana fiind un astfel de exemplu.

Alăturat prezentăm programul primei etape, în cele 8 întreceri de seniori organizate de către AJF.

Liga A

ETAPA I-a, 19-20 august

Petrolul 95 Ploieşti – Unirea Teleajen

CSO Măgura Slănic – Cetatea Coada Izvor

Tricolorul Breaza – Unirea Urlaţi

CS Păuleşti – AFC Brebu

Petrolistul Boldeşti – CS Cornu

AFC Băneşti – CSO Plopeni

CS Ceptura – CS Blejoi

Avântul Măneciu – Teleajenul Văleni

SuperLiga Prahova

ETAPA I-a, 12-13 august

Voinţa Ciorani – Unirea C. Colţ

Real Rio Cocoşeşti – Viitorul Ariceşti

CSC Berceni – Ştiinţa Albeşti

CS Scorţeni Bordeni – Avântul Tomşani

Carpaţi Sinaia – Petrolul Băicoi

Rapid Mizil – Petrolul Ologeni

AS Strejnic – Rapid Ibrianu

CS Valea Doftanei – Intersport Filipeşti

Tinereţea Izvoarele – Brădetul Ştefeşti

Liga B, seria Sud

ETAPA I-a, 19-20 august

Muntenii Câmpina – Unirea Brăteşti

Muntenia Blejoi – CS Brazi

NG Brătăşanca – AS Potigrafu

CS Cornu II – Tineretul P. Burchii

CS Măneşti 2013 – AS Româneşti

Avântul Măgureni – Prahova Nedelea

Stejarul Goruna – Unirea Călineşti

CS Brazi Popeşti – Sportul Câmpina

Liga B, seria Est

ETAPA I-a, 26-27 august

CS Măneşti Băltiţa – Prog. B. Grădiştea

Avântul Iordăcheanu – Olimpia Cireşanu

AS Gorgota – CS Brazi Negoieşti

AS Pleaşa – Progresul P. Moşneni

Akademica Ploieşti – Podgoria V. Săpat

CS Brazi II – Olimpia G. Cricov

Tg. Vechi Stănceşti – AS Gherghiţa

Liga B, seria Nord

ETAPA I-a, 26-27 august

AS Podenii V. Dulce – Voinţa Gornet

AS Găgeni – Voinţa Livadea

Flacăra Mălăeşti – Avântul Bertea

Progresul Aluniş – Victoria Olteni

Gloria Vâlcăneşti – Luceafărul Drajna

Voinţa Măgurele – Tineretul Gura Vitioarei

Voinţa Vărbilău – AS Podenii Vechi

Liga C, seria Câmpina

ETAPA I-a, 26-27 august

Viitorul P. Burchii – CS Şirna Varniţa

Dalina Bărcăneşti – Flacăra Filipeşti

Viitorul Proviţa – Steaua Mărgineni

Prahova Tg. Vechi – Unirea Bărcăneşti

Viitorul Puchenii Mari – AS Puşcaşi

Tineretul B. Doamnei – Viitorul Predeşti

CS Şirna Tăriceni – Prahova Tinosu

Liga C, seria Mizil

ETAPA I-a, 26-27 august

Vulturul Zănoaga – Cricovul Cioceni

Progresul Tomşani – AS Dârvari

Sp. V.Calugareasca – Unirea L. Turcului

Viitorul Fulga – Viitorul Pantazi

Rapid Sălciile – Progresul Bucov

Victoria Fântânele – Voinţa Vadu Părului

Progresul Coslegi – Recolta Dumbrava

Liga C, seria Văleni

ETAPA I-a, 26-27 august

Steaua Sângeru – CSC Berceni II

Ştiinţa Homorâciu – Viitorul Iordăcheanu

AS Starchiojd – Şoimii Apostolache

Tricolor Coţofeneşti – Petrolul Păcureţi

Unirea Lipăneşti – AS Mehedinţa

Viitorul Ţipăreşti – AS Mislea

Sportul Valea Cucului – AS Podenii Noi