Ana Maxim

De anul viitor, indemnizațiile persoanelor cu handicap – atât adulți, cât și copii – vor fi majorate, în două etape, au anunțat guvernanții. În Prahova, de aceste prevederi vor beneficia aproape 38.000 de persoane, județul nostru fiind în top în ceea ce priveşte numărul mare al celor încadraţi în această categorie. În condițiile în care pentru o persoană cu astfel de probleme sunt necesare cheltuieli numeroase cu tratamente, medicamente, ședințe de recuperare și multe altele, vestea că statul va îndulci traiul celor cu dizabilităţi a fost bine primită. Numai că, în România, mai sunt destule lucruri de făcut astfel încât persoanele cu mobilitate redusă să aibă o viață mai ușoară. Acestea reclamă faptul că și în prezent multe instituții și mijloace de transport în comun nu au toate amenajările necesare care să le permită accesul celor cu dizabilități, așa cum se întâmplă în țările civilizate.

Guvernul a aprobat recent o ordonanță de urgență prin care majorează sprijinul financiar acordat persoanelor cu handicap în două etape: prima, începând cu 1 ianuarie 2018, iar cea de-a doua, de la 1 iulie 2018. Concret, persoanele adulte cu handicap vor beneficia de creşterea cuantumului prestaţiilor sociale, astfel: pentru adultul cu handicap grav: de la 340 de lei (valoarea indemnizaţiei și a bugetului complementar lunar) la 450 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018 şi 500 de lei, de la 1 iulie 2018; pentru adultul cu handicap accentuat: de la 272 de lei (indemnizaţie + buget complementar lunar) la 350 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018 şi 375 de lei, de la 1 iulie 2018; pentru adultul cu handicap mediu: de la 39 de lei (buget complementar lunar) la 50 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018 şi 60 de lei, de la 1 iulie 2018. Tot de la 1 ianuarie 2018 se vor majora prestaţiile sociale pentru copiii cu handicap, pe perioada în care părintele, tutorele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu dizabilităţi, după cum urmează: în cazul copilului cu handicap grav: de la 106 lei (buget complementar) la 250 lei, începând cu 1 ianuarie 2018 (50% din ISR) și 300 lei, începând cu 1 iulie 2018 (60% din ISR); în cazul copilului cu handicap accentuat: de la 79 lei (buget complementar) la 150 lei, începând cu 1 ianuarie 2018 (30% din ISR) și 175 lei, începând cu 1 iulie 2018 (35% din ISR); în cazul copilului cu handicap mediu: de la 39 lei (buget complementar) la 50 lei, începând cu 1 ianuarie 2018 (10% din ISR) și 60 lei, începând cu 1 iulie 2018 (12% din ISR). Noul act normativ mai prevede că instituţiile publice cu peste 50 de salariaţi sunt obligate să organizeze concursuri dedicate angajării persoanelor cu dizabilităţi.

În România, peste 784.000 de persoane vor beneficia de aceste majorări, adică 3,53% din populația României. Numărul cel mai mare de persoane cu dizabilități se înregistrează în municipiul București (62.472 persoane), urmat de județul Prahova, unde, conform datelor actualizate din evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în prezent sunt înregistrate 37.259 de persoane încadrate în grad de handicap, dintre care 2.411 copii și 34.848 de adulți. Cei mai mulți dintre prahovenii cu dizabilități au încadrare în grad de handicap accentuat: 18.808 (375 de copii și 18.433 de adulți), 13.584 – în grad de handicap grav, 3.487 – în grad de handicap mediu și 200 – în grad ușor de handicap. Cele mai multe persoane cu dizabilități se încadrează în grupele de vârstă 60-64 de ani -4.451 de persoane, 65-69 de ani – 3.979 de persoane, 70-74 de ani -3.089 de persoane, 75-79 de ani -3.280 de persoane. Trebuie menţionat faptul că, în Prahova, unul din 16 prahoveni cu handicap este minor. Mai exact, sunt înregistrați ca persoane cu dizabilități 512 copii cu vârste între 0 și 4 ani, 600 de copii cu vârste între 5 şi 9 ani, 777 de copii cu vârste între 10 și 14 ani și 376 de tineri cu vârste între 15 și 17 ani.

Persoanele cu dizabilități, dar și părinții copiilor cu astfel de probleme, susțin că era nevoie de o astfel de măsură, deoarece veniturile pe care le primesc de la stat sunt destul de mici. Mihaela Marin din satul Inotești, de exemplu, are doi copii gemeni – un băiat diagnosticat cu tetrapareză spastică și o fată cu parapareză spastică, ambii având, însă, și alte afecțuni. Ea primește salariul minim pe economie, ca însoțitor, iar soțul său lucrează cu ziua. “Este foarte greu să acoperim toate cheltuielile. Numai o ședință de gimnastică medicală pentru un copil costă 57 de lei. Mai sunt cheltuieli pentru orele de logopedie, pentru tratamente, corsete, ochelari și altele. Iar pentru toate astea venim la Ploiești, facem naveta de la Inotești. Încercăm să ne încadrăm în banii pe care îi avem. În condițiile astea, orice ban în plus este binevenit”, ne-a mărturisit femeia. Persoanele cu dizabilități și părinții care au grijă de copiii cu mobilitate redusă așteaptă să se rezolve și alte probleme, astfel încât și viața lor să fie mai ușoară. De exemplu, ar vrea ca toate mijloacele de transport în comun să fie prevăzute cu dispozitive pentru persoanele cu handicap, toate sediile de instituții să asigure accesul acestora cu ajutorul rampelor și, acolo unde este cazul, cu lifturi în care să încapă și cărucioare cu rotile.