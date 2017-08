F.Tanasescu

În contextul în care a trecut o săptămână de când angajații penitenciarelor din țară – inclusiv de la Ploiești și Târgșor – au reclamat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) lipsa acută de personal și, implicit, neimplicarea instituțiilor abilitate în rezolvarea problemelor, sindicaliștii de la unitățile de profil din țară anunță că sunt dispuși să meargă “până la capăt” pentru a li se face dreptate.

Deocamdată, așa cum anunțam și într-unul dintre numerele ziarului nostru, gardienii refuză să mai presteze ore suplimentare. Iar în acest context, am primit pe adresa redacției un comunicat de presă semnat de către Adrian Grigoroiu, președintele Sindicatului “Equitas” de la Penitenciarul de femei Târgșor, în care se precizează: “Sindicaliștii nu mai pot accepta lipsa de implicare în rezolvarea problemelor din sistemul penitenciar, a directorului general, Marian Dobrică. Neimplicarea conducerii ANP în rezolvarea problemelor cu care se confrunta Penitenciarul de femei Ploieşti – Târgşoru Nou este evidentă. Vă aducem la cunoștință faptul că, în luna iunie a acestui an, am ridicat o serie de probleme, identificate la unitatea noastră penitenciară, acestea fiind aduse la cunoştinţă directorului general Marian Dobrică, de către președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrașcu. Suntem în luna august 2017 și nu am simţit niciun interes din partea ANP de a remedia câteva dintre aceste deficienţe”.

În sus-amintitul comunicat de presă, președintele Sindicatului Equitas, Adrian Grigoroiu, amintește şi despre “Deficitul mare de personal, iar procesul pensionărilor în lanț continuă. Înființăm noi spații de cazare pentru deținuți, dar nu suplimentăm schema de personal. Avem aparatură veche, rudimentară, pentru depistarea obiectelor interzise. Nu deținem un aparat cu raze X în sectorul vizită, care ar reduce munca personalului. Nu dispunem de un mijloc de transport cu care personalul să fie prezent în siguranţă la serviciu”.

Dar, ceea ce îi doare cel mai tare pe gardienii de la Penitenciarul Târgșor este faptul că, “pentru numărul mare de ore suplimentare, aproximativ 20.000, nu s-au găsit metode pentru a fi reduse sau compensate, iar imposibilitatea de a acorda la timp concediile de odihnă a condus la circa 1.500 de zile restante pe anul 2016”. (…) Suntem nemulţumiţi inclusiv de faptul că, în continuare, suntem discriminați față de colegii din poliție și din celelalte instituţii din structura de ordine publică și siguranță naționale, prin neincluderea noastră în OUG, care prevede măriri salariale de 10%. (…) Observăm că ANP are o conducere – credem noi cea mai slabă din ultima perioadă – lipsită de vlagă și neavând absolut nicio reacţie, poate pentru a nu <<deranja>>’’.

Totodată, sindicaliştii de la Penitenciarul Târgșor mai avertizează şi asupra faptului că “la cea mai mică formă de presiune a șefilor asupra membrilor de sindicat, vom face public în cel mai scurt timp acest lucru. Iar protestele vor continua până la reglementarea situației”.