Deputatul PMP Valeriu Steriu, chestorul Biroului Permanent al Camerei Deputaților, a afirmat ieri că este imperativ să se analizeze, în septembrie, oportunitatea ca Liviu Dragnea să mai fie, în continuare, președinte al Camerei în contextul absențelor sale de la activitățile acestui for. „Din 60 de ședințe ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor dânsul a fost prezent la numai nouă. Pare-se că este un obicei de a nu veni. Convoacă și nu vine. În ianuarie am avut aceeași situație – ședință convocată extraordinar la care dânsul nu a participat. Cred că este imperativ necesar ca în septembrie să analizăm oportunitatea ca domnul Dragnea să mai conducă această Cameră a Deputaților ca și președinte. Vom cere, probabil, demisia pentru că nu este normal să ai o prezență de sub 10% la ședințele pe care trebuie să le conduci”, a spus Valeriu Steriu, potrivit Agerpres. El a indicat că și la ședințele de plen Liviu Dragnea a participat la maximum 14 din 60 de reuniuni. „Este o prezență de sub 10%”, a subliniat Steriu, care a adăugat că președintele Camerei Deputaților a participat la 80 din cele 470 de voturi finale. Steriu a afirmat că foștii președinți ai Camerei au fost primii care au dat un exemplu de prezență, stabilitate și moralitate. „Nu convoci o ședință, așa cum inclusiv la PSD face, convoacă Biroul permanent și nu se prezintă. Nu se poate conduce prin delegare. Colegii dânsului sunt primii care au lipsit astăzi (n.n. – ieri). Nu au fost prezenți cei din PSD și drept urmare aceste ședințe convocate fantomatic duminica, în perioadele de vacanță, sunt absolut inutile și absurde”, a spus deputatul PMP. El a susținut că este „imoral” ca o lege să fie citită în plen pentru a se constata că există activitate parlamentară.

Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților, convocată pentru ieri, nu a putut avea loc din lipsă de cvorum. La ședință au fost prezenți patru membri ai Biroului permanent din totalul de 13: Florin Iordache și Georgian Pop de la PSD, Andrei Gerea de la ALDE și Seres Denes de la UDMR. Liderul deputaţilor PMP, Eugen Tomac, a anunţat că parlamentarii Partidului Mişcarea Populară nu vor participa nici la plenul Camerei Deputaţilor, convocat la ora 15.00, pe care l-au catalogat ca fiind „mascaradă numită sesiune extraordinară”.

Potrivit unei decizii publicate luni în Monitorul Oficial, Liviu Dragnea şi-a delegat atribuţiile de preşedinte al Camerei Deputaţilor, de ieri până vineri, vicepreşedintelui acestui for, Florin Iordache. „În perioada 8-11 august, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor”, se arată în decizia Camerei Deputaţilor semnată de Liviu Dragnea şi publicată luni în Monitorul Oficial. Dragnea, şeful uneia dintre cele două camere ale Parlamentului, lipseşte exact când Parlamentul a fost convocat în sesiune extraordinară. În acest context, liderul PMP Traian

Băsescu l-a atacat dur pe Facebook pe Liviu Dragnea şi ordonanţele care ar urma să fie aprobate în sesiune extraordinară.