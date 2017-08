Petre Apostol

Sala „Apollo” din Bucureşti a fost gazda ediţiei din acest an a Campionatelor Naţionale de Şah pe echipe pentru juniori, la care au fost prezente 95 de echipe la masculin şi 43 de formaţii la feminin, participând, astfel, în jur de 400 de sportivi. Competiţia s-a desfăşurat în perioada 22-29 iulie, iar la ceremonia de deschidere au asistat primul ministru al României, Mihai Tudose, ministrului Tineretului și Sportului, Marius Dunca, precum şi preşedintele Federației Române de Șah, Sorin Iacoban.

La campionate au participat şi reprezentanţi de la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, pregătiţi de antrenorul Petre Nicolae Grigore. Din păcate, sportivii clubului ploieştean nu au putut participa la proba cea mai importantă, cea de şah clasic, din cauza lipsei bugetului pentru activitatea sportivă de la CSM. Astfel, aceştia au concurat doar la probele de şah blitz şi de şah rapid, întreceri care se desfăşoară pe parcursul unei singure zile.

Şahiştii ploieşteni au reuşit, totuşi, să obţină două medalii, la blitz, ambele de argint, prin echipele de băieţi de la categoriile 18 ani (foto dreapta), respectiv 14 ani (foto jos), sportivi formaţi de antrenorul emerit Gheorghe Văsii, retras din activitatea sportivă din acest an.

La categoria 18 ani, echipa ploieşteană a fost alcătuită din Sergiu Herea (candidat de maestru, Elo 1857), Cătălin Sandu (categoria I, Elo 1880) şi Teodor Szocs (categoria I, Elo 1754), în ordinea în care au evoluat la masa de concurs. Ploieştenii au început cu o înfrângere, în confruntarea cu Politehnica Iaşi, scor 0-3, dar au urmat două victorii, cu scorul de 2-1.

În runda a doua, CSM Ploieşti a învins pe CSŞ Târgu Mureş, Sergiu Herea şi Cătălin Sandu aducând punctele pentru echipă, iar în runda a treia a câştigat duelul cu CS Otopeni, victoria lui Cătălin Sandu stabilind formaţia învingătoare, având în vedere că Sergiu Herea şi Teodor Szocs au încheiat la egalitate meciurile disputate.

CSM Ploieşti a pierdut ultima partidă, cu CSM Focşani 2007, scor 0-3, însă, cu patru puncte, a ocupat locul secund în clasament, graţie victoriei directe cu CS Otopeni, care a încheiat tot cu patru puncte. Campioană a devenit echipa din Focşani, singura formaţie neînvinsă din competiţie, adunând şapte puncte.

Cea de-a doua medalie de argint a clubului ploieştean a fost obţinută la categoria băieţi 14 ani, sportivii vicecampioni fiind Flavius Stroe (categoria I, Elo 1612), Irinel Trăilă (categoria I, Elo 1695) şi Ştefan Ţaga (categoria I, Elo 1698), în ordinea în care au evoluat la masa de concurs.

La această grupă au fost prezente zece echipe, disputându-se şapte runde. Ploieştenii au început cu un succes clar, scor 3-0, în disputa cu ACS Phoenix Buzău, după care au cedat cu CS Şah Club Galaţi 1, scor 0,5-2,5, care avea, însă, să rămână singura lor înfrângere din competiţie.

CSM Ploieşti a câştigat, apoi, următoarele trei partide, cu CSM Bucureşti 2, scor 2,5-0,5, cu ACS Smart Galaţi 1, scor 2-1, cu CSM Bucureşti 1, scor 3-0, însă a încheiat campionatul cu două remize, în confruntările cu ACS Genius Galaţi, respectiv CSŞ Palatul Copiilor Constanţa.

Astfel, echipa ploieşteană a obţinut zece puncte, fiind la egalitate cu CS Şah Club Galaţi 1, respectiv ACS Genius Galaţi, prima dintre acestea devenit campioană, graţie victoriilor din meciurile directe, în vreme ce CSM a câştigat medaliile de argint, în dauna celeilalte formaţii gălăţene, după cel de-al treilea criteriu de departajare.

În clasamentul individual, Irinel Trăilă şi Ştefan Ţaga au încheiat pe locurile 5, respectiv 6, bifând amândoi câte cinci puncte din şapte posibile, Flavius Stroe obţinând cu un punct mai puţin, fiind al 12-lea dintre cei 41 de concurenţi. În plus, Stroe şi Trăilă au reuşit victorii împotriva unor sportivi cu rating internaţional Elo mult mai mare.

CSM Ploieşti a mai participat cu trei echipe, două la categoria opt ani şi una la categoria zece ani, în cadrul cărora au evoluat următorii sportivi: Cezar Iancu, Alexandru Radu, Antonia Radu, Matei Gheorghe, Cristina Boştiog, Elian Dumitru, Cezar Cortoceanu, Rareş Anghel, Mihai Militaru şi Ioana Marin, mulţi dintre ei fiind la prima prezenţă într-o competiţie naţională.

Dintre sportivi, ar fi de remarcat Rareş Anghel, din echipa de 10 ani, care, la şah blitz, a adunat 6,5 puncte din şapte runde programate.