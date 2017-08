România va fi prezentă pentru a treia oară consecutiv cu un stand național organizat de Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții și Institutul Cultural Român din capitala Chinei, la Târgului Internațional de Carte de la Beijing (BIBF), care va avea loc în perioada 23-27 august. La standul României vor fi expuse ultimele apariții editoriale românești în limba chineză, cărți și albume publicate prin programele de finanțare ale ICR, TPS—Translation and Publication Support Programme și PUBLISHING ROMANIA, precum și noi apariții editoriale puse la dispoziție de Editura Institutului Cultural Român alături de editurile Polirom, RAO, Humanitas, Humanitas Fiction, Paralela 45, Cartea Românească, Nemira, Curtea Veche, Niculescu, Paidea, Casa Radio,Grupul Editorial Art, Ideea Europeană, informează ICR, într-un comunicat transmis AGERPRES.”Programul acestei ediții, dedicat într-o bună măsură dialogului dintre profesioniștii români ai cărții și cei chinezi, va cuprinde numeroase discuții și întâlniri între editori, dar și lansări de carte, literatura română fiind prezentă în acest an pe scenele târgului prin intermediul celor mai recente apariții editoriale traduse în limba chineză: volume de poezii semnate de Mihai Eminescu (Foreign Language Teaching & Research Press), Marin Sorescu și Nichita Stănescu (Editura pentru literatură Shanghai), Aforisme de Valeriu Butulescu (ediție Engleză-Chineză, China Publishing Group și Editura Zhongyi), Basmele românilor de Mite Kremnitz (Grupul editorial Guangxi Normal University Press) și The next seven years de Marius Cristinel Stoicescu și Valentin Cristian Stoicescu (Renmin University Press)”, precizează sursa citată. Lista evenimentelor mai include premiera în China a piesei de teatru „Infinitul Brâncuși” de Valeriu Butulescu, pusă în scenă în prezența autorului de actorii Teatrul „Ion D. Sârbu” din Petroșani, precum și un eveniment dedicat Zilei Limbii Române, unde scriitorilor și editorilor români li se vor alătura traducători, editori și oameni de cultură chinezi, care, de-a lungul timpului, au asigurat prezența culturii române în spațiul asiatic.

Țara noastră a participat pentru prima dată cu un stand de țară la prestigioasa manifestare în anul 2015, cu ocazia inaugurării Institutului Cultural Român din capitala

Chinei.