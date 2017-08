Marian Dima

Cam aşa se traduce acum vechiul proverb românesc, în cazul şcolii de Fotbal Mircea Hagianu Câmpina.

După ce a reclamat CS Câmpina – club susţinut de municipalitatea câmpineană, într-un litigiu fotbalistic privind grilele de formare a unor juniori luaţi de CS de la HM – clubul lui Mircea Hagianu a început să… “tragă ponoasele”. Astfel, antrenorul reclamă că, deja, i-a fost comunicată o decizie a autorităţii locale prin care i se interzice folosirea terenului sintetic din Câmpina (care aparţine municipalităţii), teren unde acesta îşi desfăşoară activitatea cu grupele de copii şi juniori ale şcolii sale de fotbal.

“Chiar dacă am un contract pentru a folosi această bază şi plătim sume considerabile, lunar, pentru a instrui copiii, suntem scoşi în stradă, pur şi simplu. Sunt decis să mă judec pentru dreptate, pentru că, până la urmă, terenul acela sintetic nu este proprietatea politicienilor sau a 2-3 oameni şi a intereselor acestora, este făcut din banii câmpinenilor – câteva sute care au copii la şcoala de fotbal pe care o deţin! Sportul câmpinenan este distrus de interese – aceasta este concluzia mea, iar eu sunt tocat mărunt, cum se spune. Iar tot acest război cu mine se răsfrânge asupra copiilor câmpineni! Am grupe de la 4 ani la 13 ani, ce să le spun copiilor că suntem scoşi în stradă? Sunt de 32 de ani la acest teren, l-am păzit cu arma în mână, la propriu, la Revoluţie, am contribuit la racordarea la reţelele de utilităţi, am pus termopan la vestiare, am plătit chirie către municipalitate. Orice am făcut, nu se ţine cont, acum trebuie distrus Hagianu că reclamă că i s-au furat copiii şi se judecă pentru asta. Dacă am dreptate, dacă aşa va decide AJF, Federaţia nu înseamnă că trebuie să se răzbune pe activitatea şcolii mele, să încerce să mă distrugă. Dacă nu am dreptate – la fel, nu are legătură una cu alta. Dar aşa este la noi, unii ajung stăpâni pe munca unei comunităţi – de cele mai multe ori conjunctural – şi încep să considere că li se cuvine tot, că este tot al lor, când, de fapt, ei sunt angajaţii tuturor cetăţenilor” – spune acelaşi Mircea Hagianu.