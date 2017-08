Ieri, la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Prahova (AJF), de pe Strada Pielari, a avut loc tragerea la sorţi a primei faze a Cupei României, faza pe judeţ, ediţia 2017-2018. Partidele turului I se vor desfăşura într-o singură manşă, în weekendul 12-13 august, după cum urmează:

Sâmbătă, 12 august: Ştiinţa Homorâciu – AS Mehedinţa (Izvoarele, ora 15:00)

Progresul Bucov – Progresul Coslegi (Chiţorani, ora 18:00)

Victoria Fântânele – Recolta Dumbrava (Fântânele, ora 18:00)

Duminică, 13 august: Sportul Valea Cucului – Steaua Sângeru (Valea Cucului, ora 11:00)

Şoimii Apostolache – Viitorul Iordăcheanu (Apostolache, ora 11:00)

AS Starchiojd – Tricolor Coţofeneşti (Drajna, ora 11:00)

Unirea Lipăneşti – AS Mislea (Lipăneşti, ora 11:00)

Petrolul Păcureţi – AS Podenii Noi (Bălţeşti, ora 11:00)

Prahova Tinosu – Viitorul Predeşti (Predeşti, ora 11:00)

Sportul Valea Călugărească – Dalina Bărcăneşti (Valea Călugărească, ora 11:00)

AS Puşcaşi – Unirea Bărcăneşti (Puşcaşi, ora 11:00)

CS Şirna Tăriceni – Prahova Tg. Vechi (Tăriceni, ora 11:00)

Tineretul Balta Doamnei – Viitorul Podenii Mari (Balta Doamnei, ora 11:00)

Viitorul Proviţa – Flacăra Filipeşti (Proviţa, ora 11:00)

Prahova Nedelea – Viitorul Ţipăreşti (Nedelea, ora 11:00)

AS Dârvari – Unirea Lacul Turcului (Dârvari, ora 11:00)

Progresul Tomşani – Viitorul Pantazi (Loloiasca, ora 11:00)

Viitorul Fulga – Rapid Sălciile (Fulga, ora 11:00)

CSC Berceni II – Vulturul Zănoaga (Berceni, ora 11:00)

Cricovul Cioceni – Voinţa Vadu Părului (Cioceni, ora 11:00)

Viitorul Poienarii Burchii – CS Şirna Varniţa (Poienarii Burchii, ora 11:00)