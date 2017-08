Echipa juniorilor Under 14 pe care AJF Prahova o “formează” sub coordonarea antrenorului zonal Iulian Cojocaru a fost repartizată în “Regiunea 3” a întrecerii, alături de reprezentantele judeţelor Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman şi Dâmbovița.

Comitetul Executiv al FRF a aprobat înființarea unei competiții naționale de elită la nivel Under 14 dedicată selecției și formării noilor generații de jucători pentru echipele reprezentative, proiect în care se vor “investi”, în total, 250.000 de euro, FRF şi asociaţiile judeţene fiind partenere în acest proiect, care îşi propune să “inventeze” fotbalişti pentru loturile naţionale.

Selecțiile vor fi efectuate de referenții locali ai FRF, Departamentul Scouting, staff-ul echipelor naționale de juniori și membrii Comisiei Tehnice FRF.

Primul pas – etapa județeană (selecția celor mai buni jucători care compun un lot de 20 de fotbaliști + 2 portari, la nivelul fiecărui județ, lot coordonat de un staff tehnic) – a avut deja “episodul unu”, în Prahova, etapa interjudețeană urmând să se încheie în octombrie 2017, în timp ce etapa regională este programată să înceapă în martie 2018.

În total sunt 8 regiuni geografice, fiecare regiune fiind împărțită în două grupe, de câte 3 selecționate (3 județe), după jocurile din grupă în sistem turneu, urmând să fie selecţionaţi 15 jucători de câmp + 2 portari, iar etapa finală se va juca în vara anului viitor, miza fiind formarea lotului național U15.

Din cei 120 de jucători de câmp și cei 16 portari prezenți la Etapa finală, staff-ul echipei naționale U15 împreună cu Departamentul Scouting și membrii Comisiei Tehnice FRF vor forma lotul lărgit România U15 alcătuit din 44 de jucători. Acești 44 de jucători vor proveni, practic, dintr-un total de aproape 3000 de fotbaliști talentați născuți în 2004.

În judeţul nostru, la primul trial au participat 64 de copii.