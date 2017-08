Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că, în prezent, PSD şi ALDE au împreună un singur vot peste majoritatea absolută în Parlament, astfel ca liberalii iau în calcul să depună, în noua sesiune, o moţiune de cenzură, atunci când vor exista premise că sunt şanse mari să treacă, iar legăturile din interiorul coaliţiei de guvernare vor fi rupte, potrivit news.ro. „La ora actuală, am făcut aritmetica parlamentară, PSD plus ALDE au împreună un singur vot peste majoritatea absolută. I-au ajutat la învestire UDMR cu cei 17 deputaţi ai minorităţilor. Ei nu mai au majoritate, din cauza asta o să încercăm să ne adresăm fiecărui parlamentar în parte”, a spus liderul PNL.

El a ţinut să precizeze că moţiunea de cenzură nu trebuie folosită ca un instrument electoralist, fiind necesar ca aceasta să fie depusă când vor exista şanse să treacă.

„O să combatem şi cu moţiuni simple şi cu moţiunea de cenzură, dar vom apela atunci când există într-adevăr cea mai mare şansă ca moţiunea de cenzură să fie adoptată. Moţiunea de cenzură nu trebuie folosită ca un instrument electoralist, părerea mea e că acum trebuie gândită cu maximă seriozitate moţiunea de cenzură şi trebuie depusă în momentul în care are cea mai mare şansă să treacă, în momentul în care legăturile din interiorul coaliţiei sunt rupte şi unde există într-adevăr posibilitatea de a obţine voturi de la partenerii majorităţii parlamentare şi de la parlamentarii din interiorul majorităţii parlamentare”, a adăugat liberalul. În ceea ce priveşte creşterea accizei la combustibil, preşedintele PNL a afirmat că parlamentarii liberali vor încerca să-şi convingă colegii de la celelalte partide să nu voteze proiectul de adoptare a măsurii. „Creşterea accizei la combustibil nu poate fi atacată la CCR, o să încercăm să convingem parlamentarii care nu sunt din PSD că este o aberaţie, o prostie, care nu va avea alt efect decât o explozie a preţurilor şi o creştere a inflaţiei, niciun efect economic favorabil, nici măcar nu le vor creşte încasările la bugetul de stat. O să încercăm să-i convingem să voteze împotriva legii de adoptare”, a mai spus Ludovic Orban.