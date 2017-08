Marian Dima

La un an după ce a reuşit promovarea în Liga a III-a, dar a refuzat participarea, nereuşind să „strângă” în comună un buget suficient pentru acest „mare pas înainte”, cei de la CS Păuleşti par să se pregătească de o nouă astfel de încercare.

Poate că nu sezonul acesta, care stă să înceapă, pentru că, teoretic, echipa CS Păuleşti nu are drept de promovare, dar, după încă un an, cine ştie…

Deocamdată s-au făcut „paşi”, atât pe linie sportivă, unde se încearcă formarea unui lot competitiv şi întinerit (iar ultimele rezultate, 1-1 cu Metalul Snagov şi 3-0 cu CSM Rm. Sărat) sunt unele care dau speranţe, cât şi din punct de vedere al infrastructurii.

Astfel, la stadionul din Păuleşti se lucrează intens zilele acestea, atât pentru montarea unei instalaţii de udare a gazonului – foarte necesară, cât şi pentru mărirea suprafeţei acestuia, terenul „câştigând” aproximativ 5 metri în lungime şi 2-3 în lăţime, amenajările urmând să fie gata în cele două săptămâni rămase până la startul în noul sezon, care începe pe 19 septembrie.

Astăzi, test la Cornu

În paralel, programul de pregătire al echipei conduse de Iulius Mărgărit continuă cu un nou meci amical. După mai multe teste împotriva unor adversare de eşalon superior, în această dimineaţă, cei de la CS Păuleşti dau piept, în deplasare, la Cornu, cu colega din Liga A

Prahova – CS Cornu.