Un arbitru prahovean în Cupa Angliei!

Marian Dima, Marcel Marin

Arbitrul prahovean Robert Nuţu este „un nume”, în peisajul fotbalistic prahovean, din mai multe motive – a fost asistent de Liga a III-a, lot naţional, dar şi central în Liga A Prahova unde a reuşit să se adapteze perfect şi să fie considerat printre cei mai buni arbitri, a făcut parte din primul sindicat al arbitrilor din România, unde preşedinte era chiar Alexandru Tudor şi s-a judecat cu Comisia Centrală a Arbitrilor, la un moment dat, în instanţele civile! Iar exemplele pot continua…

Mai nou, Robert Nuţu a reuşit ceea ce niciun arbitru român nu credem că se poate lăuda – anume să arbitreze în cea mai prestigioasă competiţie fotbalistică – Cupa Angliei! FA Cup sau Cupa Angliei, denumită oficial The FA Cup with Budweiser, este o competiție în sistem eliminatoriu din sistemul fotbalistic englez organizată și numită după Asociația de Fotbal din Anglia. Este cea mai veche competiție de fotbal din lume, debutând cu sezonul 1871–‘72. La competiție pot lua parte toate echipele din primele zece eșaloane din sistemul fotbalistic englez!

“Aventura” lui Robert Nuţu în Albion, nu neapărat una fotbalistică, a început de câteva săptămâni, acesta alegând să meargă în Anglia, pentru o perioadă. Cum pasiunea pentru arbitraj nu putea fi uitată, primul gând al lui Nuţu a fost acela de a încerca să obţină o “echivalare”, pe cât posibil a calificării sale ca arbitru, în România şi, spre bucuria lui, englezii chiar au avut încredere în el, delegându-l alături de doi englezi la un meci oficial, cel care a opus echipele Spelthorne Sport FC şi Chertsey Town, în primul tur oficial al FA Cup, ediţia 2017-2018!

Alături de colegii englezi Stuart Smith (central al partidei) şi Simon Cudne (36, respective 37 de ani, în timp ce Nuţu are 31), arbitrul ploieştean a lăsat o impresie foarte bună, neavând niciun fel de problemă în a arbitra cele două echipe, meciul încheindu-se cu victoria oaspeţilor, cu scorul de 3-1. “Am trăit momente foarte frumoase, începând de la organizarea ireproşabilă, continuând cu respectul ambelor echipe faţă de brigada de arbitri şi terminând cu felicitările de la finalul partidei, când, toţi, împreună, gazde, oaspeţi şi arbitri am luat parte la o mică serbare, prilejuită de acest meci, la pub-ul de la stadion. Consider că nivelul partidei, una care a opus echipe din eşalonul 9 valoric englez (n.n. în Anglia sunt 23 de niveluri valorice, în total!) a fost unul cam ca la Liga a III-a la noi. S-a jucat cursiv, tipic englezesc, centralul lăsând jocul să curgă, fără a întrerupe meciul la orice atingere, fault etc. Au fost şi aproape 500 de spectatori, fiecare club are tradiţia sa, fanii săi, chiar sunt experienţe deosebite, mai ales că am prins şi două jocuri la centru, în eşaloane inferioare acestuia. Baremul pentru acest meci a fost de 25 de lire sterline, dar satisfacţia a fost imensă” – spune Nuţu, care, culmea, a arbitrat în echipamentul pe care-l foloseşte în România – marca Joma, cu însemnele FRF şi CCA, în timp ce colegii săi au folosit, fiecare, alt tip de echipament, unul Nike, altul Lotto! “Nu voi rămâne în Anglia, dar cât timp voi mai sta aici de-abia aştept weekendul, să mă bucur de arbitraj, chiar în patria fotbalului” – spune Nuţu.

Săcuiu arbitrează în Franţa!

Nuţu nu este singurul prahovean care “prinde” meciuri oficiale în alte ţări, cu fotbal chiar foarte evoluat. Primul exemplu fiind cel al lui Dănuţ Săcuiu, care a plecat în Franţa, la muncă, reuşind apoi să se reactiveze ca arbitru, ajungând până la la nivelul Ligii a VI- a franceze, în eşaloanele inferioare acesta reuşind să arbitreze, zeci de meciuri, în fiecare sezon! În paralel, Săcuiu a devenit şi antrenor la o grupă de copii din Mondeville, unde s-a stabilit cu familia!

FC România continuă şi ea în FA Cup

În aceeaşi competiţie în care Nuţu a arbitrat, FA Cup, participă şi echipa românilor stabiliţi în Anglia, FC Romania, formaţie condusă de un dâmboviţean, Ionuţ Vintilă, compusă din foşti fotbalişti români. Printre ei şi Andrei Baciu – ex Conpet şi CSO Plopeni, Dumbravă – ex Petrolul şi Astra, Gabi Marin – fost la Chimia şi CSO Plopeni, Stroe – fost portar la Avântul Măneciu sau Mihai Dinu – fostul fundaş al echipelor Petrolistul Boldeşti, Petrolul şi Chimia Brazi! Cu Baciu (foto) titular, FC Romania a trecut de două tururi preliminare, apoi a învins pe Haverhill Rovers, scor 3-0, încasând din partea Federaţiei Engleze de Fotbal, pentru acest success, un premiu de 1500 de lire sterline! Spre comparaţie, în România, o echipă care ajunge în şaisprezecimile Cupei ia 2000 de euro, aceasta fiind prima fază a competiţiei în care participantele se premiază de către FRF.