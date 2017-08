Ministrul Educaţiei a emis un ordin prin care a interzis toate materialele didactice auxiliare. „Toate mijloacele de învăţământ curicular şi auxiliar trebuie revizuite. Niciun material auxiliar nu mai este valabil”, a declarat ministrul Liviu Pop. Industria materialelor auxiliare în şcoli este una cifrată la zeci de milioane de euro. „Analizând Legea Educaţiei Naţionale, pe articolele 69 şi 94, în care sunt stabilite mijloacele de învăţământ, materiale didactice auxiliare şi curiculare, am constatat că ordinul 4916/2002 nu a fost actualizat, deşi Legea Educaţiei a apărut în 2011. Fapt pentru care am emis un ordin care anulează acest act normativ din 2002. Toate mijloacele de învăţământ didactic auxiliar şi curicular trebuie revizuite. Asta înseamnă că toate auxiliarele nu mai sunt valabile şi fac un apel către toate editurile să nu mai transmită niciun material către unităţile şcolare şi către profesor pentru că începând de astăzi niciun auxiliar nu mai este omologat”, a spus Liviu Pop. Acesta a adăugat că, în cel mult 30 de zile, o comisie va elabora noi norme metodologice, care vor sta la baza avizării şi acreditării manualelor auxiliare. „În maximum 30 de zile, o comisie formată din doi secretari de stat, directorul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, reprezentanţi ai federaţiilor sindicale din învăţământ, un reprezentant al Consiliului Elevilor şi un reprezentant al Asociaţiei de părinţi vor elabora normele metodologice care vor sta la baza avizării şi acreditării acestor auxiliare, astfel încât să avem o zonă clară a acestor auxiliare. Menţionez faptul că, pe această zonă, niciun auxiliar în unitatea şcolară nu va putea fi aprobat de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare, pentru că vom modifica legea în aşa fel încât de evaluarea acestor auxiliare să se ocupe CNEE. Nu va putea aviza decât dacă profesorul sau învăţătorul înaintează acest auxiliar şi este aprobat de consiliul profesoral al unităţii şcolare şi are avizul conform Inspectoratului Şcolar şi al asociaţiei de părinţi din unitatea şcolară, asociaţie de părinţi care, dacă îşi doreşte acest auxiliar, trebuie să se angajeze în a derula operaţiunile financiare pentru achiziţionarea auxiliarului”.

Totodată, ministrul a mai anunţat că a revocat consiliul de administraţie al Editurii Didactice şi Pedagogice, urmând a fi numit un nou director general până la sfârşitul acestei săptămâni. Pop a reproşat Editurii că a accesat mai puţin de 5% din banii pentru manuale în ultimii cinci ani.