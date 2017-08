La doar câteva zile după ce a preluat Urban Titu – formaţie de Liga a III-a – antrenorul celor de la CS Cornu, Mihai Dinu, a trăit bucuria primei victorii, calificându-se, de asemenea, în turul 2 al Cupei, după succesul cu 2-1 la AS Colibași, finalista competiției KO din județul Argeș.

Sub comanda lui Dinu au debutat şi câţiva dintre jucătorii transferaţi “la urgenţă”, ploieşteanul Doncilă (foto) şi Cioran (ambii ex Astra 2) fiind titulari, ultimul marcând şi golul victoriei! De asemenea, Titu a reuşit să ia şi un jucător “disponibilizat” de Petrolul. Este vorba despre fundaşul stânga Alecsandru Radu, care şi el a jucat în partida de miercuri, fiint integralist.

Şi Gloria Cornești, echipă patronată de ploieşteanul Nelu Radu – care a şi intrat n teren în partida de miercuri – s-a calificat mai departe în Cupă, după ce a învins FC Aninoasa, cu 2-0.