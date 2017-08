Pe 6 august, creştinii prăznuiesc Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos, sărbătoare ce aminteşte de minunea petrecută pe muntele Tabor. Iisus, împreună cu trei dintre mucenicii cei mai apropiaţi, Petru, Iacob şi Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca să se roage. Aici, apostolii au fost învăluiţi într-un nor de lumină, în timp ce Iisus se ruga. Dar, imediat, au parte de un lucru şi mai neobişnuit: în această lumină, doi bărbaţi stau de vorba cu Iisus despre patima şi moartea Sa în Ierusalim. Este vorba despre marii proroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie. Semnificaţia tainică a acestei sărbători este vederea lui Dumnezeu şi transfigurarea omului, posibilitatea lui de a se îndumnezei încă din viaţa aceasta. Schimbarea la Faţă a Domnului poartă şi numele popular de „Obrejenie” sau „Pobrejenie”, cu semnificaţia de „probozire”, adică ocărârea oamenilor neascultători pe parcursul anului următor. În această zi se face dezlegare la pește, pentru ca toți creștinii să se poată bucura de praznicul care are loc în timpul postului Sfintei Maria. În mediul rural, gospodinele respectă datinile de Schimbarea la Față și duc primele roade ale viilor la biserică pentru a fi sfințite și binecuvântate, pe care mai apoi le oferă de pomană în amintirea celor morți. Pe lângă dezlegarea la pește, în această zi se face și dezlegarea la vin și untdelemn. Se spune că cei care nu ţin această sărbătoare vor fi uscaţi şi gălbejiţi ca florile care de acum încep să se veştejească. Cine spală haine în această zi va fi năpădit de păduchi şi ploşniţe. Fetelor care se spală în această zi nu le mai creşte părul, aşa cum nu mai creşte iarba. Printre tradițiile de Schimbarea la Față este și cea care spune că oamenii care nu-şi văd umbra capului la răsăritul soarelui, în dimineaţa zilei, vor muri până la sfârşitul anului. Se crede că Schimbarea la Faţă este una dintre acele zile sfinte în care se deschid Cerurile și, potrivit credinței populare, cei aleşi de Dumnezeu, pot vedea Porţile Raiului. Se spune că începând cu 6 august, frunzele încep să se îngălbenească, apele să se răcească, păsările călătoare pornesc spre ţările calde, iar gândacii şi târâtoarele îşi caută adăpost în pământ, pregătindu-se pentru iarnă. Oamenii care se roagă în această zi, pentru a se elibera de o patimă (alcool, tutun etc) se vor vindeca, spune tradiţia. Gospodinele trebuie să întâmpine sărbătoarea cu evlavie, să nu spele în ziua praznicului. Curăţenia generală trebuie să se termine în ajunul sărbătorii, potrivit AmPress, care citează unica.ro.