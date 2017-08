Ana Maxim

Un nou traseu pentru cei pasionați de ciclism montan se va deschide, anul viitor, la Sinaia, între Cota 2000 și Cota 1400, într-o zonă cu un peisaj de vis. “Pregătim cel mai spectaculos traseu de mountain-biking din România. Acesta se va deschide probabil în anul 2018 și va fi realizat în golul alpin, pe un fost drum de căruțe. Va fi un traseu de croazieră, ușor, cu o lungime de circa 3 kilometri, dar spectaculos datorită priveliștei oferite turiștilor”, ne-a precizat Maria Floricică, directorul societății Transport

Urban Sinaia, care administrează Bike Resort Sinaia și pârtiile din stațiune. Viitorul traseu – pe parcursul căruia vor exista și câteva poduri ce vor traversa văi – va fi accesibil atât celor experimentați, cât și celor începători. Lucrările de amenajare vor începe chiar de anul acesta.

În prezent, între Cota 1400 și Cota 1000, în cadrul Bike Resort Sinaia, există patru trasee de downhill, all mountain şi XC care împreună însumează aproximativ 10 km. Este vorba despre Happy Bear Trail (2, 3 km), unul dintre cele mai cunoscute trasee de downhill din România, cu grad ridicat de dificultate, Old School Trail ( 2, 8 km) – cu dificultate medie/ușoară, Easy Breezy Trail (1, 5 km) – cu dificultate ușoară și Fairy Trail (2, 5 km) – cu dificultate medie. Traseele de mountain biking de la Sinaia s-au redeschis anul acesta la 1 aprilie și se vor închide probabil în luna octombrie, data exactă urmând a fi stabilită în funcție de evoluția vremii. În această perioadă, sute de persoane pasionate de ciclism montan, atât din țară, cât și din străinătate, practică acest sport la Sinaia. Stațiunea le oferă nu numai trasee variate ca stil și dificultate, ci și facilităţile aferente practicării acestui sport: o modernă instalaţie de telegondolă pe tronsoanele 1000-1400 și 1400-2000, harta traseelor, panou cu scule, spaţiu special pentru spălat bicicletele. “În țara noastră, Bike Resort Sinaia se apropie cel mai mult de un bike resort de nivel european, datorită numărului de trasee, al facilităților asigurate și al faptului că este deservit de o telegondolă. În plus, acesta este singurul bike-resort din țară avizat de un Parc Natural – Parcul Natural Bucegi”, ne-a mai precizat Maria Floricică. La începutul lunii septembrie, în această stațiune va fi organizată a doua ediție a Campionatului Național de Downhill, la care și-au anunțat participarea peste 100 de iubitori ai ciclismului montan, români și străini.