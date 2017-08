HC Dobrogea Sud Constanţa – echipă de handbal apărută pe “urmele” celor de la HCM, aflată la doar al doilea sezon în Liga Naţională masculină de handbal – a primit, de la Consiliul Local Constanţa, suma de 10 milioane de lei! Adică peste 2 milioane de euro din bugetul local, pentru un singur club! HC Dobrogea Sud este şi clubul cel mai bine finanţat de Consiliul Local Constanţa pentru anul competiţional 2017-2018, în urma analizării celor 12 proiecte de finanţare banii fiind alocaţi pentru ca echipa să atace titlul de campioană la un sport de echipă. În plină criză financiară, echipa suporterilor constănţeni la fotbal, un fel de “urmaşă a Farului”, unde antrenor s-a dus Petre Grigoraş, a prins şi ea un “pot” important pentru acest nivel – 900.000 de lei, adică aproximativ 200.000 de euro, undeva la mai bine de jumătate din bugetul de care are nevoie o echipă de divizia C să atace promovarea! Iar mai departe, a luat fiecare câte ceva, după “puteri”.

Întrebarea care se pune vine firesc… De exemplu, la Ploieşti, unde singura echipă care poate lua titlul este Tricolorul LMV Ploieşti, la volei masculin, de ce nu s-ar aproba măcar o sumă de bani pentru reprezentarea în cupele europene (bilete de avion, hotel etc.) ! E mult 2 milioane de euro, ca la Constanţa. Dar bănuim că acolo fiind apă multă, se fac unele lucruri mai uşor. Dar aşa, de bun simţ, măcar 100.000 de euro ar “merge”, nu? Iar Petrolului de ce nu i s-ar face măcar o “injecţie” de vreo 50.000 de euro? Nu bani, să nu apară discuţii, dar măcar cantonamentul de la Crâng, “la cheie” – modernizat, igienizat! Credeţi că s-ar “supăra” Veolia?

Răspunsul este de fiecare dată acelaşi: suntem la Ploieşti, nu la Constanţa…