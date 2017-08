Bogdan Chitic

Echipa națională feminină de baschet „sub 16 ani” a României, cu ploieșteanca Ștefania Ionescu (15 ani) în garnitura pregătită de selecționerul Mădălin Piperea și colaboratoarea sa, Romela Cârstea, are o misiune dificilă la Campionatul European, Divizia A, din Franța.

După încheierea fazei grupelor, tricolorele nu au înregistrat nicio victorie, fiind învinse la scor de selecționatele Ungariei, 40-87, Italiei, 34-87, și, respectiv, Serbiei, 45-82. Jucătoarea crescută la CSȘ Ploiești de către antrenoarea Loredana Munteanu are medii de 6 puncte în aproximativ 30 de minute petrecute pe parchet, fiind una dintre cele mai utilizate baschetbaliste din lotul României. În optimile de finală ale întrecerii din Hexagon, naționala pregătită de Mădălin Piperea va întâlni ocupanta primei poziții din grupa D, nimeni alta decât țara gazdă, Franța. Meciul este programat să se desfășoare în această seară, cu începere de la ora 18:30.

Pentru a nu se întoarce în a doua grupă europeană valorică – Divizia B, tricolorele trebuie să evite unul dintre ultimele trei locuri de la Europeanul din Franța. În urmă cu un an, „acvilele” au reușit promovarea în prima divizie la capătul întrecerii organizate la Oradea, la care România a ocupat poziția secundă, în spatele reprezentativei similare a Poloniei. De altfel, echipa națională feminină de baschet „U16” este singura formațiune tricoloră prezentă pe prima scenă europeană, în această vară.