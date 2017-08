Bogdan Chitic

FC Petrolul Ploiești va disputa primul meci oficial pe teren propriu, din noul sezon, marți, 22 august, în cadrul celei de-a doua faze naționale a Cupei României, ediția 2017-2018. Adversara băieților pregătiți de Tavi Grigore va fi formația dâmbovițeană ACS Urban Titu, iar meciul, programat inițial pentru ora 17:30, se va disputa, în cele din urmă, de la ora 19:00, după ce ambele grupări, cât și forul organizator și-au dat acordul în acest sens.

Biletele pentru partida din Cupa României au fost puse încă de ieri în vânzare, la casele Stadionului “Ilie Oană”, prețurile fiind următoarele:

• 8 lei – Peluze;

• 10 lei – Tribuna a II-a;

• 15 lei – Tribuna I;

• 20 lei – Tribuna O.

Astăzi, casele de bilete sunt deschise între orele 10:00 – 21:00, luni între orele 9:00 – 16:30, iar marți, în ziua meciului, până la ora de start a confruntării. De asemenea, abonamentele emise pentru sezonul 2017-2018 sunt valabile și pentru jocurile din Cupa României, organizate de către FC Petrolul Ploiești pe Stadionul “Ilie Oană”. În ziua partidei, abonamentele vor putea fi procurate doar până la ora 17:00.

Altfel, meciul de Liga I dintre FC Voluntari și Dinamo București, programat inițial să se desfășoare sâmbătă, 26 august, de la ora 21:00, la Ploiești, se va juca după aceleași coordonate, dar la Pitești. Decizia oficialilor formației gazdă survine ca urmare a faptului că FC Petrolul va debuta, la aceeași dată, în campionatul Ligii a III-a, pe teren propriu, cu Viitorul Domnești, într-o partidă programată să înceapă la ora 18:00.

Programul partidelor din faza a II-a a Cupei României:

ACS Transdor Tudora – CSM Roman

CS Cimentul Bicaz – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

AS Unirea Mircești – CS Aerostar Bacău

CSM Focșani 2007 – AFC Metalsport Galați

AS Zimbrul Slobozia Conachi – CS Avântul Valea Mărului

ACS Sportul Chișcani – CS Sporting Liești

FC Păpăuți – Olimpia Râmnicu Sărat 2010

Viitorul Fântânele – Delta Dobrogea Tulcea

FC Agricola Borcea – Axiopolis Cernavodă

ACS Înainte Modelu – ACSM Oltenița

SC Popești-Leordeni – Unirea Slobozia

FCM Alexandria – CS Tunari

ACS Astra Ploșca – CS Sporting Roșiori

FC Petrolul Ploiești – ACS Urban Titu

Gloria Gaz Metan Cornești – CSM Flacăra Moreni

AS FC Milcov – ACSO Filiași

ACS Știința Turceni – ACS Șirineasa

FC Voința Lupac – CNS Cetate Deva

AS Voința Biled – CSM Lugoj

CS Șoimii Lipova – CS Gloria Lunca Teuz Cermeni

CS Diosig-Bihardioszeg – CS Național Sebiș

AS Progresul Șomcuța Mare – AFC Fotbal Comuna Recea

AFC Unirea Alba Iulia – FC Unirea Dej

CS Iernut – ACS Industria Galda

AS Unirea Cristuru Secuiesc – CSM Avântul Reghin

ASF Zărnești – ACS Olimpic Cetate Râșnov