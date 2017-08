Organizaţia nonguvernamentală Transparency International a criticat ieri guvernul Republicii Moldova pentru că acordă cetăţenie unor persoane care investesc în statul est-european, relatează site-ul agenţiei The Associated Press. În baza unui amendament adoptat de Parlamentul de la Chişinău, la 26 decembrie 2016, persoanele care investesc cel puţin 100.000 de euro, cumpără proprietăţi sau împrumută statului minimum 250.000 de euro, timp de cinci ani, pot obţine cetăţenia moldovenească. Guvernul Republicii Moldova a motivat acest amendament prin faptul că are nevoie de fonduri pentru dezvoltarea ţării, una dintre cele mai sărace din Europa, unde salariul mediu lunar este de 315 dolari. Veaceslav Negruţă, expert în cadrul Transparency International Moldova, a declarat că măsurile adoptate de guvernul moldovean „ar putea să legalizeze banii negri” în fostul stat sovietic, unde „corupţia este endemică”. Legea pentru acordarea cetăţeniei prevede că există o limită de 5.000 de persoane care pot intra sub incidenţa acesteia dacă investesc fonduri în Republica Moldova, dar nu menţionează dacă este vorba despre o limită anuală sau generală. Potrivit experţilor internaţionali anticorupţie, această lege le-ar putea permite cetăţenilor din Rusia, Iran sau din alte foste state sovietice să călătorească liber în Uniunea Europeană. Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a efectuat vizite la Moscova şi la Teheran în ultimele luni şi a precizat că doreşte să dezvolte relaţii mai strânse cu aceste guverne. Republica Moldova a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, în baza căruia moldovenii nu au nevoie de vize pentru a călători în statele din Blocul comunitar.