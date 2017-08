F. T.

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiști din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au depistat în flagrant o femeie de 28 de ani care încerca să pătrundă în locuința unei bătrâne de 88 de ani, sub pretextul că aceasta este angajată la o societate de utilități publice, respectiv la Electrica. Cea în cauză mai este bănuită că, începând cu luna iunie a acestui an, ar mai fi săvârșit, în municipiul Ploiești, alte 10 infracțiuni de furt din locuință în formă continuată, precum și alte două înșelăciuni, tot în formă continuată !

După cum precizează reprezentanții IPJ Prahova într-un comunicat de presă, “Femeia s-ar fi prezentat ca fiind angajată la o societate de utilități publice. Astfel, aceasta, sub pretextul unei verificări a contorului de consum sau a instalației, ar fi solicitat accesul în locuință, în vederea sustragerii de sume de bani. De asemenea, una dintre metodele utilizate de aceasta era aceea că victimelor li s-ar fi solicitat o factură de consum a utilităților, spunându-li-se că au plătit mai mult și trebuie să li se returneze bani. Astfel, presupusa angajată înmâna acestora o bancnotă de valoare mare, solicitând rest, cu scopul de a depista locul unde victimele și-ar putea ține banii”.

Prin sus-amintitele metode, escroaca ar fi prejudiciat părțile vătămate cu sume cuprinse între 500 și 1.700 de lei.

Polițiștii au dispus reținerea persoanei în cauză pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a emis pe numele acesteia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.