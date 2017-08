Nicoleta Dumitrescu

Vizita de lucru a președintelui Franței în România, de săptămâna trecută, a vizat dezvoltarea relațiilor între cele două țări atât în domeniul diplomatic, cât și pe plan economic și nu numai. Concret, prin semnarea unor documente de cooperare în industria militară în fața celor doi șefi de stat – Emmanuel Macron și Klaus Iohannis – se poate spune că pe lista președintelui Franței a fost bifată, în acest context, și Electromecanica Ploieşti. Și asta deoarece o mare firmă cu participație franceză, MBDA, a semnat un memorandum cu conducerea ROMARM și cu cea a societății ploieștene, în vederea realizării de rachete cu rază scurtă și foarte scurtă de acţiune. Parafarea documentului ne-a fost confirmată chiar de către directorul general al Electromecanica Ploiești, ing. Vlaicu Dinu Constantinescu, care a fost prezent la București cu ocazia acestui eveniment. De altfel, despre această posibilă cooperare a vorbit la Ploiești, pe data de 17 august, chiar ministrul Economiei, când a efectuat o vizită în Prahova. Atunci, ministrul Mihai Fifor a declarat că au fost purtate discuţii ca la fabrica Electromecanica din Ploiești, unde acum se produc rachete antigrindină, să fie produse rachete cu rază scurtă de acţiune, în baza unui parteneriat cu un investitor străin.

Prezența, săptămâna trecută, în România, la București, a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a vizat dezvoltarea cooperării în mai multe domenii, inclusiv cel militar. Astfel, MBDA – producător european de sisteme de rachete tactice,

Romarm – companie română de stat din domeniul apărării şi Electromecanica Ploieşti, una dintre filialele Romarm, au semnat, joia trecută, un memorandum de înţelegere.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, preşedintele român Klaus Iohannis, Adrian Ţuţuianu – ministrul Apărării şi Mihai Fifor – ministrul Economiei au fost de față la ceremonia de semnare, la acest eveniment fiind prezent și directorul general al Electromecanica Ploiești, ing.Vlaicu Dinu Constantinescu, după cum ne-a confirmat chiar acesta. Memorandumul vizează producţia de rachete cu rază scurtă şi foarte scurtă de acţiune. Având în vedere importanța acestei înțelegeri, directorul Electromecanica Ploiești ne-a declarat, la o zi după parafarea documentului, că până când proiectul va intra în linie dreaptă este nevoie de parcurgerea mai multor etape care implică și întocmirea și avizarea unor documente, absolut necesare. Pe de altă parte, acesta a subliniat faptul că, pe lângă cei 241 de salariați pe care îi are acum societatea, având în vedere preconizatele comenzi, mai mult ca sigur va fi nevoie și de forță de muncă suplimentară, fără să știe, în momentul de față, despre ce număr de nou angajați este vorba. De precizat şi că, prezent la București, cu ocazia semnării memorandumului menționat, CEO al MBDA Franţa, Antoine Bouvier, a anunțat că, urmare a discuțiilor purtate cu partenerii din România, ținta stabilită este ca anul viitor să fie semnat contractul propriu-zis. Iar odată semnat contractul, să fie demarat și proiectul, adică să se poată începe lucrul efectiv, iar în trei ani de la începerea producției să se poată livra rachete fabricate în România. Trebuie menționat că de perspectiva ca la Electromecanica Ploiești să se poată fabrica și alte tipuri de rachete, în afara celor antigrindină, a vorbit și ministrul Economiei când s-a aflat în vizită în județul Prahova. Pe 17 august, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ploiești, ministrul Mihai Fifor a declarat că există discuții ca la fabrica Electromecanica Ploiești să fie produse rachete cu rază scurtă de acțiune.

Cât privește partenerul cu care au semnat Romarm și Electromecanica Ploiești – MBDA – cu cei peste 90 de clienţi din rândul forţelor armate din întreaga lume, este lider mondial în producerea de rachete şi sisteme de rachete. Este singurul grup european capabil să conceapă şi să producă echipamente de acest tip care să corespundă întregii game de exigențe curente şi viitoare ale celor trei forţe armate – terestre, marine şi aeriene. Iar partenerul român – Compania Naţională Romarm S.A. – este exponentul industriei naţionale de apărare în ceea ce priveşte fabricarea armamentului şi muniţiei, precum şi a vehiculelor blindate. Aceasta funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, fiind înfiinţată în anul 2000, prin Hotărâre de Guvern. Iar Electromecanica Ploiești, una dintre cele 15 filiale ale Romarm, are ca obiect de activitate producția și mentenanța rachetelor de diferite tipuri și a sistemelor de rachete. Filiala dispune de specialiști în cercetare–dezvoltare angrenați în dezvoltarea unor produse noi cu cerere pe piață. În domeniul militar, societatea desfășoară cercetare în domeniul tehnicii de rachete, dar este axată și pe fabricarea de rachete antiaeriene autodirijate cu bătaie apropiată, proiectile reactive nedirijate aer – sol, instalații de lansare pentru rachete etc., iar în domeniul civil, printre altele, în fabricarea de rachete antigrindină și a altor echipamente electronice.